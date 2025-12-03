Яйце на Фаберже достигна рекордна цена на рядък търг

Още по темата: Яйцата на Фаберже – спомени за една обречена династия 18.07.2021 13:03

Едно от последните яйца на Фаберже, които са в частни ръце, бе продадено във вторник за 22,9 милиона лири (30,2 милиона долара), включително таксите, като по този начин счупи собствения си рекорд за най-скъпото произведение на руския бижутер, което някога е било предлагано на търг, съобщава CNN.

Поръчано от цар Николай II като подарък за майка му през 1913 г., „Зимното яйце“ беше продадено на неизвестен купувач след 3-минутна наддаване в аукционната къща Christie’s в Лондон. Рекордната сума леко надхвърли предварителната оценка на Christie’s от 20 милиона лири (26 милиона долара).

Цената отразява нарастващата рядкост на императорските яйца на Дома на Фаберже, нито едно от които не е било виждано на търг от над 23 години. Бижутерийната къща в Санкт Петербург е произвела само 50 от тях, а Зимното яйце е едно от само седемте, които са останали в частни ръце. Останалите са изчезнали или са собственост на институции, или музеи.

В изявление, изпратено по електронна поща, ръководителят на отдела за Фаберже и руски произведения на изкуството в Christie's, Марго Оганесян, заяви, че новият рекорд „потвърждава трайното значение“ и „редкостта и блясъка на това, което широко се счита за едно от най-добрите творения на Фаберже, както от техническа, така и от художествена гледна точка. Това беше изключителна и историческа възможност за колекционерите да придобият произведение с безпрецедентно значение“.

Бродерите с бижута са били произведени за Николай II и неговия предшественик Александър III, които са ги подарявали като великденски подаръци на членовете на семейството си между 1885 и 1916 г. Проектирането и производството на всяко от тях е отнемало около година, като царете обикновено поръчвали богато украсените предмети скоро след доставката на последния.

Преди продажбата във вторник Оганесян описа Зимното яйце като „най-зрелищното, артистично изобретателно и необичайно“ от 50-те.

Изработено предимно от планински кристал или прозрачен кварц,

"Зимното яйце" е проектирано да прилича на блок лед, покрит с измръзване. Външната му част е украсена с мотив на снежинка, изработен от платина и 4500 диаманта с розова огранка. Вътре се намира една от характерните „изненади“ на Фаберже: малка висяща кошница, пълна с дървесни анемони, изработени от бял кварц, нефрит и гранати.

Дизайнът на „Зимното яйце“ е дело на жена бижутерка, Алма Пил, което е необичайно за онова време. Легендата разказва, че Пил, племенница на главния бижутер на Фаберже Алберт Холмстрьом, се е вдъхновила, след като е видяла ледени кристали, образували се на прозореца до работната й маса.

Николай II го закупил за 24 600 рубли, третата най-висока сума, която Фаберже някога е поискал за свое произведение, според фактури, публикувани от Christie’s.