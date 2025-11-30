Моряци ще готвят рибената чорба за Никулден

Автор: Мария Кехайова, "Труд news", Бургас
Миналата година 3 тона риба бяха използвани за приготвянето на курбана

Полевата кухня на Военноморска база Бургас в действие

Водолази ще се гмурнат с ретро костюми

Майсторите готвачи от полевата кухня на Военноморска база Бургас, и тази година за празника Никулден ще готвят рибената чорба. Тя ще се раздава на седем пункта в града и комплексите.

Ще има скари, на които ще цвърчи и печена риба, която ще приготвят виртуози от Домашния социален патронаж.

Рибената чорба ще е от възможно най - много видове риба, за да стане вкусна, ще се вари и със специалната и задължителна подправка - дивисил. Рибата на скара пък ще е скумрия.

Очаква се моряците – готвачи, да приготвят хиляди порции рибена чорба, защото в Деня на Бургас, когато се чества Св. Николай - закрилникът на моряците и рибарите, буквално целият град се събира на площадите, където е обявена грандиозна празнична програма. Миналата година 3 тона риба бяха използвани за приготвянето на чорбата и за скарата. Тази година количеството няма да е по – малко, издадоха готвачите. 

Празничният ден, който ще премине тази година под мотото: „Всички празнуват Бургас“, ще започне в 08:30 часа с тържествена света литургия в храм „Св. Николай Чудотворец“ в ж.к. „Меден рудник“, отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

В градинката до Часовника, до Общината, ще бъде осветена Никулденската обредна трапеза, а  край Моста в Приморски парк ще се състоят демонстрации по ретро дайвинг с автентични костюми от 60-те години на XX век, организирани от клуб „Приятели на морето – Бургас“.

Водолазите всяка година на Никулден показват атрактивните костюми и предлагат на зрителите, събрани наоколо да се гмурнат, под техен надзор. Това обаче могат да направят само тези, които са със сертификат, че са изкарали курс по дайвинг.

