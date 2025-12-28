Ралица и Павел: Нямахме време за плаж

Зрителите на “Игри на волята” им завиждат, че прекарват три месеца на морето

Гледайки готовите епизоди, водещите се чудят дали са били там

Битките на арената приключиха, но още дълго ще се говори за “Игри на волята”, участниците, стратегиите, коалициите, водещите. Някои от състезателите скоро ще видим в “Черешката на тортата” и други предавания, а водещите Ралица Паскалева и Павел Николов участваха в близо двучасов подкаст, озаглавен “След игрите”. Там дадоха възможност на зрителите да погледнат в кухнята на популярното риалити и да придобият представа как са се развивали събитията, защото излъченото в епизодите е само малка част от заснетото.

Като в сериал

Ралица признава, че на моменти е била “втрещена”, гледайки готовите, монтирани епизоди, все едно не е била там. Същото твърди и Павел. Човек придобива грешна представа, когато вижда участниците само на арената, без да знае какво се е случило между тях, какви разговори и уговорки са имали.

“Това не е реалният живот - казва Ралица. - Не е и спортно предаване, защото има социален елемент.” Тя приема “Игри на волята” като сериал, в който работят с Павел, изпълняват роли и снимат всеки ден. Иска є се зрителите, когато критикуват в социалните мрежи, да проумеят, че нещата не се случват в реалния живот така, както в предаването. Тя самата не чете коментарите отдавна - още преди игрите, когато играе в сериала “Откраднат живот”.

За хейтърите

Ралица е водеща на предаването от 2020 г., така че е натрупала доста хейт за това време. Наричат я “ледената кралица”, “лоша”, “студена”, но не знаят, че всъщност е чувствителен човек и често плаче по време на снимките, особено на съветите. Разстройва се, когато някой участник є каже, че е гладен, че му липсват близките, особено децата... В интерес на истината, първата роля, която изиграла като ученичка, била на злата кралица в “Снежанка и седемте джуджета” - тя сама си поискала тази роля и изобщо предпочита негативните образи, защото са многопластови и дават повече възможности на артиста.

Ралица Паскалева и Павел Николов заедно с водещата на подкаста “След игрите” Ваня Запрянова.

За разлика от нейното правило: “Убий глупака с мълчание”, Павел чете коментарите, за да се забавлява, и отделя време да им отговаря - само на негативните. Той признава, че в началото хорското мнение доста му е повлияло, когато го сравнявали с предишния водещ - Димо Алексиев. Започнал да се колебае дали става за ролята, но тук навреме дошла подкрепата от екипа. Казали му, че е супер и това му върнало самочувствието. “Не прецаках сезона”, обобщава участието си Павел. Преди “Игри на волята” той имаше нещо като изпитателен срок като водещ, пак заедно с Ралица, на “Сезам: Турнири на волята”, които бяха организирани в спортни зали в няколко големи града.

За другите участници

По адрес на участниците двамата водещи не крият симпатиите си към куклената актриса Наталия, която носела весело настроение навсякъде, към Калин, любимецът на жените, който според Павката е флиртаджия и “пей сърце”, Чикагото, който “свети със своя собствена светлина” и Дино, който “носи същата непринуденост” и извърши доблестна постъпка - нахрани другото племе. За Алекс смятат, че е наблюдателен и коментиращ всяка ситуация. Най-лошо впечатление е оставил Томи, който не само, че наруши правилата, отивайки да купи храна, но и не си призна грешката, нито се извини, въпреки дадената му възможност. Той беше отстранен от игрите.

Всеки ден на снимки

Колкото до завистта на някои, че екипът си прекарва три месеца на морето през лятото, и двамата водещи са категорични, че изобщо не им остава време за плаж, защото снимките са абсолютно всеки ден. Освен това Ралица не обича да стои под слънцето и на пясъка - ако трябва да отиде на плаж заради децата, предпочита басейн и задължително се маже със слънцезащита. Този сезон само веднъж не отишла на снимки, защото я тръшнал някакъв летен вирус. И Павката имал един-единствен свободен ден, който използвал, за да направи песен. Това е първата песен от нов албум в жанр, различен от хип-хопа, който се надява да представи в края на януари или началото на февруари. Той ще бъде първият му самостоятелен албум.

Заедно с половинките

Половинките на двамата водещи ги придружават по време на снимките в Дуранкулак. Още от самото начало Ралица поискала от продуцентите да осигурят условия да бъде със семейството си, защото тогава големият є син бил само на 2 години. Сега е на седем, а вторият е на 2. Помним как тя изкара един от сезоните на игрите в доста напреднала бременност. Съпругът є - бившият волейболист Теодор Салпаров - вече не е в спорта, има бизнес, който му позволява да работи от морето, така че той също ги придружава. По повод догадките дали са женени или не, Ралица уточни в друго предаване, че да, оженили са се в тесен кръг преди да се роди второто им дете. Край на слуховете.

Павката и годеницата му Кристина Нгуен също прекараха времето на снимките заедно. Той се шегува, че веднъж са се разделили - когато той беше участник в игрите, и това завършило с годеж. Сега планират голяма морска сватба, която ще бъде или късно напролет, или в ранното лято.

И двамата водещи по традиция прекарват празниците семейно. “Не ходим на ресторант, дискотека или бар, събираме се семейството вкъщи, готвим си, говорим си и сме заедно”, казва Ралица. Павката от десетина години празнува с цялата си рода в с. Крушаре, на брега на Тунджа. “Ставаме все повече, раждат се деца, които също идват. Някои водят кучета, котки, става голяма веселба”, признава хип-хоп изпълнителят.