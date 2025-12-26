В умерени количества спиртните напитки действат като лекарство

Прекомерната консумация може да доведе до сериозни последици за здравето

Възможно ли е да се пие алкохол и да се живее до 100 години? Или дори минимално количество спиртни напитки съкращава живота? Тези въпроси вълнуват не само лекарите, но и милиони хора, за които чаша вино е част от ритуал, социално взаимодействие и понякога дори самосъзнание. Последните научни изследвания смайват света с откритие, което може да промени разбирането ни за стареенето и алкохола. Оказва се, че спиртните напитки крият тайната на вечната младост, която може да ни помогне да поддържаме здраве и красота през целия си живот.

Червено вино

В края на 19-ти век аптеките предлагат Вин Мариани - вино с екстракт от кокаин. Тази ободряваща напитка е създадена от италианския фармацевт Анджело Мариани, който заявява: „Уморени ли сте? Пийнете си чашка. Ще ви разтърси като студен душ.“ По същество това е легализирана енергийна напитка, а сред нейните почитатели са Жул Верн, кралица Виктория и дори папа Лъв XIII, който го нарича „чудо срещу апатията“.

През 1906 г. американски лекари забелязват, че пациентите, приемащи Вин Мариани, страдат от пристрастяване и халюцинации. Алкохолът засилва ефектите на кокаина, превръщайки обикновеното вино в опасен коктейл. И така, в началото на 20-ти век Вин Мариани първо изчезва от аптеките, а след това е напълно забранен.

В наши дни умерената консумация на червено вино подобрява кръвообращението, което е важно за нормалната функция на сърдечно-съдовото здраве. То е богато на антиоксиданти, които предпазват клетките от увреждане, причинено от свободните радикали. Тези вещества помагат за поддържането на млада и здрава кожа, сърце и мозък.

Коняк

Алкохолът в малки количества може да помогне за намаляване на стреса и подобряване на настроението. Това е важно за поддържане на младостта, тъй като хроничното напрежение води до преждевременно стареене и различни заболявания.

Когато някой препоръчва „коняк за сърцето“ днес, ни звучи като реликва от миналото. Но в началото на 20-ти век това е истински медицински съвет. Конякът е предписван за облекчаване на стреса и тревожността – няколко глътки преди лягане; подобряване на кръвообращението – особено през студения сезон; стимулиране на апетита – за пациенти, които отказват да се хранят. Лекарите по онова време вярват, че танините от бъчвите, в които отлежава конякът, са полезни за кръвоносните съдове и сърцето.

В умерени дози (10–20 мл) конякът наистина подобрява кръвообращението и отпуска съдовите мускули. Но този ефект е временен. Ако го пиете редовно, кръвоносните съдове отслабват и кръвното налягане се колебае като цената на биткойн. И затова конякът вече не е лекарство, а по-скоро опасно изкушение за хора с хипертония и сърдечни проблеми.



Бира

Днес сме склонни да мислим за бирата като за „лека“ напитка, но в началото на 20-ти век тя е предписвана като тоник за слаби и измършавели пациенти. Бирата съдържа силиций, витамини от група В и минерални соли – всичко необходимо за възстановяване след заболяване.

Лекарите в онези години вярват, че бирата стимулира апетита и помага за усвояването на желязо, което я прави особено полезна при анемия. Напитката е препоръчвана на бременни и кърмещи жени като средство за подобряване на лактацията. Но през 50-те години на миналия век се появяват проучвания, които показват: алкохолът намалява усвояването на желязо и витамини; бирата може да повиши нивата на кръвната захар и да причини наддаване на тегло; алкохолът по време на бременност може да доведе до фетален алкохолен синдром. В резултат на това напитката изчезва от аптеките, но митът за нейните ползи все още е жив.

Джин

Малките дози алкохол могат да укрепят имунната система, правейки я по-ефективна в борбата с инфекциите и болестите. Това е важно за поддържане на цялостното здраве и младостта.

През 19-ти век настинките и бронхитът са лекувани с... джин и хвойна. Рецептата е проста: 50 мл джин, 1 чаена лъжичка хвойнов сироп, 1 лъжица мед. Този коктейл се смята за идеално отхрачващо и дезинфектантно средство. Лекарите по онова време са убедени, че алкохолът затопля гърлото, а хвойната убива бактериите. Но и този „еликсир“ е забранен, защото хората започват да пият джин не като лекарство, а като извинение да се напият под претекст за настинка. Оказва се също така, че спиртните напитки дразнят лигавиците и може да влошат кашлицата.

Изследванията показват, че умерената консумация на алкохол, удължава живота. Това може да се дължи на неговото благоприятното въздействие върху сърдечно-съдовата система, имунитета и когнитивната функция. Но прекомерната консумация на спиртни напитки води до сериозни последици за здравето. Алкохолът не е еликсир на дълголетието, но интегрирането му в балансиран начин на живот – с умереност, храна, движение и смисъл – може да бъде част от устойчив и дълъг живот.