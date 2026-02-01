Българка и кубинец учат деца на акроденс

Малките ни танцьори редовно печелят световни първенства

Засега родителите плащат участията в чужбина

Акроденс е сравнително нов стил, представляващ микс от танц и акробатика. От няколко години той се развива успешно и в България, а негови проводници са Виолета Петрова Тапия и Ерик Янес Тапия. Те създават Tapia Dance House - българска акроденс школа, която редовно печели световни отличия от 2016 г. насам. Децата от школата притежават 10 златни, 2 сребърни и 2 бронзови медала само от последното състезание, състояло се в Скопие. А ако се съберат общо медалите и купите им, те са над 500.

Малките танцьори буквално са част от семейството на Ерик и Виолета, които в живота се събират благодарение на сцената. И сега ежедневието им се състои от тренировки и спектакли, а умората липсва, защото вършат това, което обичат.

Малките танцьори редовно печелят световни състезания.

“Занимавам се с класически балет от 4-годишна - разказва Виолета. - Бях приета в Националното танцово училище със специалност “класически балет”. Последва Националната консерватория “Панчо Владигеров”, където учих балетна педагогика и режисура. Явих се на кастинг за балерини и ме наеха за един грандиозен спектакъл на остров Аруба, в който участваха танцьори от много държави, като САЩ, Пуерто Рико, Венецуела, Коста Рика. Там станах хореограф и артистичен директор на театър. И така около 10 години останах на острова.”

Съпругът є Ерик Янес Тапия се занимава със спортна гимнастика също от 4-годишна възраст. Учил е в спортното училище в Хавана. Става част от националния отбор по спортна гимнастика на Куба. Многократен медалист, национален и международен шампион. Завършва Спортната академия в Хавана като треньор по спортна гимнастика. След това завършва и Руското цирково училище. Специализира във въздушна акробатика, летящ трапец и балансираща акробатика на земя. Прави своя собствена акробатична група от 4 човека и обикалят почти цял свят като част от спектакли в Швейцария, Испания, Франция, Италия, Мексико, Бразилия...

Виолета и Ерик Тапия осъществяват в България мечтата си за детска школа по акроденс.

Така стигат до остров Аруба, където Ерик се запознава с Виолета. Заедно правят грандиозни спектакли и още от самото начало, много преди да дойдат в България, имат идея за школа за деца.

“Мечтаехме си за обучение на един перфектен танцьор, който да може да изпълнява всичко - от класически до модерен балет, акробатика, въздушна акробатика... Това е перфектният артист за всеки хореограф”, казва Виолета.

Осъществяват идеята си веднага щом пристигат в България. Не им е лесно да се утвърдят, защото стилът акроденс не е толкова популярен.

Спектаклите на школата са зрелищни.

“В началото родителите, като чуеха акробатика, си мислеха, че става дума за някакви страшни изпълнения, които са опасни. Но впоследствие децата започнаха да постигат успехи и да се разчува за нас”, допълва Ерик.

Професионалният и личният им живот се застъпват. Може да се каже, че живеят с работата си. Когато се приберат от залата, продължават да обсъждат разни работни неща вкъщи, да слушат музика, да обмислят хореографии, да обменят идеи. Имат малко детенце на 6 години, което леко ги откъсва от танците. А самите деца от школата ги чувстват също като свои. Проследяват всичките им проблеми, ангажименти, преживявания. Просто са като едно голямо семейство.

“Децата ни обичат, ние ги обичаме, те се обръщат към нас с всякакви въпроси и емоции, които имат. Израстват с нас. Животът ни е чудесен и няма пряка граница между работата и личния живот. Все пак и двамата сме хора, които цял живот са били на сцена”, казва Виолета.

“Имаме изпълнена мечтата на всеки артист - да бъде на най-големите сцени, да има най-харесваните роли, да получава аплодисменти от публиката, да бъде одобряван и харесван. Това сме го постигнали лично за себе си. А сега мечтата ни е нашите деца от школата, които обичаме, да продължават да се явяват на все по-големи и по-големи сцени”, допълва Ерик.

Спектакълът “Вълшебният свят на куклите” е тяхна сбъдната мечта. В него има много акробатика и танци, участват малки деца, които показват изключителни умения. Разказва се за дете, което вярва, че неговите кукли не са просто играчки, а негови приятели, които го защитават и обичат. Но в един момент куклите се губят (както често става в къща с малко дете) и историята продължава как те искат да се върнат при детето, за да го пазят от страховете му. Цялата история се развива около пътешествието на куклите обратно към дома. Виолета и Ерик имат много голямо желание да направят спектакъла в Зала 1 на НДК. Кандидатстват по различни проекти за финансиране, но засега нямат отговор.

Не физическото натоварване е това, което им пречи, макар да работят без почивен ден, а финансовата част. В момента всички разходи по участията на децата на състезания в чужбина поемат родителите. Някои имат възможност, други не. Има два световни клуба по акроденс, към които се организират първенства. Dance World Cup е едното световно първенство по танци във всички стилове, чиито финали се провеждат на различни места. Dance Star е другото, което се провежда в Хърватия. Като се добави и необходимостта от присъствие на квалификациите, които напоследък не са в България, удоволствието да се състезаваш в стил акроденс излиза все по-скъпо.