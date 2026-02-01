Крилати същества на военна служба

Помощ от светещите бръмбари

Чрез парашути били изпращани контейнери с гълъби на френските бойци от съпротивата

Англичаните винги са проявявали изобретателност

„Животни на служба в англйиската армия”-такава изложба беше открита преди време в Лондонския военен музей. Тя разказваше за участието на четириногите и на крилатите същества в двете световни войни. Тук бяха демонстрирани и такива любопитни предмети като специална херметическа колиба и газонепроницаем костюм за кучета.

Макар че в наши дни за военна служба се използват само кучета и коне, англичаните винаги са проявявали голяма изобретателност, употребявайки при необходимост най-различни представители на фауната. Разказват, че по време на Първата световна война на английските офицери, които вървели пред танковете, извеждайки ги на предните позиции през нощта, обозначавали придвижването си с помощта на светещи бръмбари.

Приучавали чайките да използват хранилки във формата на перископи на подводници, надявайки се след време птиците да кацат върху перископи на немски подводни лодки. На автора на проекта бил издаден даже патент. Но тази идея не получила реализация.

Необходимостта от пощенските гълъби не отпаднала и след изобретяването на безжичния телеграф. Ако през Първата световна война били използвани около 100 000 от тези птици, то през Втората броят им се удвоил.

През 1914 г.-1918 г. пощенските гълъби докарвали на немците толкова ядове, че те се принудили да бомбандират лондонската улица, където се помещавал сборният център за отправяне на този вид крилати същества във Франция. Поставяли птиците в малки кошнички и с балони ги изпращали зад фронтовата линия с надеждата, че намерилите ги французи ще попълнят въпросника, прикачен към едно от крачетата на крилатото животинче.

През Втората световна война чрез парашути били изпращани контейнери с гълъби на френските бойци от съпротивата, които пък ги връщали обратно с подробни сведения за разгърнатите немски артилерийски батареи. Гълъбите помагали и на разузнавачите. Така , например, птицата с прозвището ”Рурски експрес” била прехвърлена с парашут в района на Рур в Германия. Тя се върнала с извънредно ценна информация, извършвайки рекорден по дължина прелет-около 480 км.

По време на Втората световна война четириногите оказали голяма помощ на отрядите за гражданска отбрана. Участвали в спасителните работи в Лондон-намирали хора, живи погребани под развалините на сградите. Около 1000 коне и мулета се числели в планинските артилерийски поделения, превозвали товари.

Сега в английската армия използват конете само за тържествени церемонии. Главната роля днес се отделя на кучетата: на служба в сухопътните войски на Англия са. В повечето случаи това са стражеви кучета и търсачи, обучени да откриват мини и други взривни устройства.

Езикът на вълците

Езикът на вълците е подобен на езика на кучетата. При приближаването си към леговището мъжкарят или женската съобщават за своето пристигане с особен звук. При преследване на стадо сърни вълците издават звуци, напомнящи поведението на насъскани срещу дивеча гончета-чува се тяхното разногласно виене.

По думите на някои природоизследователи вълците използват своеобразен „безжичен телеграф”.

Когато види стадо мигриращи елени, вълкът подава сигнал чрез особен вой, който означава: ”Елените идват”. Този вой се подхваща от най-близкия вълк, след това от следващия и новината за придвижването на елените се разпространява на десетки колометри. Съберат ли се на глутница, вълците често вият хорово. Очевидно това значи: ”Пазете се, ние сме много, а тази територия е наша”.

Смешки

Последица

-Не знам каво ми става, но напоследък имам доста несполучливи изстрели.

-А защо?

-Сигурно защото много се нервирам.

-А защо се нервираш?

-Затова, защото имам несполучливи изстрели...

Точност

-Къде си тръгнал толкова рано?-пита съпругата.

-Отивам на риболов.

-Кога ще се върнеш?

-Не знам.

-Добре, но нито минута по-късно.

Наказание

Ловец отвежда ирландския си сетер при ветеринаря, за да му отреже опашката.

-Защо, бе ,човек? Кучето е хубаво и опашката му е нормална...

-Дойде тъщата вчера и този глупав ловен пес взе да показва колко много й се радва!