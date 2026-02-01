Пелц - един милиард „по-тежки“ от Бекъм

Главата на фамилията е една от най-страховитите акули на Уолстрийт

Според предбрачно споразумение зетят Бруклин няма да получи нищо, ако се раздели с жена си

Нямат край драмите в семейство Бекъм. Слуховете за взаимна непоносимост между свекървата Виктория и снахата Никола се потвърдиха на 19 януари, когато избухна истинският скандал. Предизвика го най-големият син Бруклин, след като направи онлайн признания за фалшивите отношения между роднините му и желанието да поставят под контрол всичко, отнасящо се до имиджа им в обществото.

А тези дни разривът се потвърди и на международна сцена - в Париж. На 26 януари Виктория Бекъм стана кавалер на престижния Орден за изкуство и литература, присъждан от френското министерство на културата, но големият є син и жена му не присъстваха. На церемонията дойдоха съпругът на Виктория - Дейвид Бекъм, синовете им Ромео и Круз с половинките си и дъщерята Харпър. Журналистите посрещнаха семейството с въпрос: “Къде е Бруклин?”, но бяха отминати с мълчание. Някои видяха напрежение и дори напиращи сълзи в очите на модната дизайнерка, но съпругът є, който здраво я държеше за ръка, направи плах опит да се усмихне пред камерите. Преди това демонстриращото задружност семейство присъства на Седмицата на модата в Париж, а дизайнерката получи специална модна награда. Това беше първото им излизане в обществото след предизвикания от сина им скандал.

Враждата е от години

Семейство Бекъм в Париж след избухването на скандала с най-големия им син.

Когато стане дума за отношенията в семейство Бекъм, най-често се споменава злополучната сватба на Бруклин и Никола през април 2022 г. Тогава булката облече рокля на “Валентино”, а не на модния бранд на свекърва си. Виктория бе обвинена от сина си не само, че е отказала да ушие сватбената рокля, а и че е откраднала първия му танц с жена му. При това танцувала толкова неприлично, че той изпитал неудобство. Никола пък излязла разплакана.

Всъщност Бекъмови, които са част от британския елит, не харесали снахата още преди да стане такава. Те смятали, че американското момиче, актриса и модел, не е достойно за сина им и ще го отдалечи от тях. Някои виждат сходство с историята на принц Хари и Меган Маркъл. Между другото, двете млади семейства, избрали да живеят отвъд Океана, напоследък са доста близки.

Връзката между Бруклин и Никола започва на Хелоуин през 2019 г., когато се срещат на парти на Леонардо ди Каприо. Младежът буквално е обсебен от приятелката си. В знак на преданост той си прави десетки татуировки, включително портрет на очите є на врата си и дори името на баба є, която Никола много обичала. Такава безусловна отдаденост на любимата може би подсъзнателно е предизвикала емоции у майка му, но Виктория майсторски ги е скривала на този етап.

Първият предупредителен знак идва през август 2022 г., когато Никола се появява на корицата на списание Tatler с надпис “Новата госпожа Бекъм”. Според запознати това дълбоко обидило Виктория, която смята титлата за своя. Но това е само върхът на айсберга.

Имението на семейство Пелц във Флорида има няколко басейна, тенис кортове и частно голф игрище.

Месеци по-късно, през 2023 г., започват да излизат наяве скандални подробности за хаоса, царял по време на подготовката за сватбата в имението на семейство Пелц във Флорида. Булката сменя няколко екипа от организатори. Месец и половина преди церемонията е назначен нов екип, който след това почти веднага е уволнен. Бащата на Никола го дава под съд и дори заплашва да отмени сватбата.

Според съдебните документи планирането на семейство Пелц е било изключително неорганизирано: списъците с гости постоянно се променяли, а Никола и майка є настоявали да пазят всички тези проблеми в тайна от Виктория Бекъм. Майката на младоженеца със сигурност е била разстроена от невъзможността да участва в подготовката.

Следва злополучната история с роклята и неприличния танц. Конфликтът не се разрешава, а по-скоро ескалира в студена война. Според The Sun след сватбата Никола поставя на мъжа си ултиматум: или тя, или майка му. Бруклин е принуден да избере жена си, още повече, че е финансово зависим от нейните родители.

Дъщеря на едър инвеститор

Наистина ли Никола Пелц е недостойна за сина на футболиста от “Манчестър Юнайтед” и певицата от “Спайс гърлс”? Тя е дъщеря на американския милиардер инвеститор Нелсън Пелц, чието нетно състояние се оценява на 1,6 млрд. долара. За сравнение - състоянието на Бекъмови възлиза на 680 млн. долара. Нелсън мечтаел да стане ски инструктор, но дядо му вече имал успешен бизнес за дистрибуция на храни. Нелсън бил изпратен в престижно бизнес училище. Неговият път в семейния бизнес започва като шофьор на камион, доставящ продукти до различни места, а след това, заедно с брат си, той оглавява компанията и я управлява с желязна ръка, ставайки един от най-страховитите инвеститори на Уолстрийт.

Нелсън е известен със своя разкошен начин на живот. Неговото фамилно имение във Флорида е оценено на 103 милиона долара. Той е страстен колекционер на изкуство и притежава творби на известни художници като Пикасо, Моне и Матис. Третата му съпруга Клаудия, майката на Никола, е бивш успешен модел, но се отказва от кариерата след раждането на първото си дете. Двамата с Нелсън имат осем деца, които отглеждат в лукс.

Семейство Пелц осигурява на Никола и Бруклин 11 млн. долара за закупуване на луксозния им дом, докато семейство Бекъм не предлага никаква помощ. Самата Никола притежава лично нейни 50 млн. долара. Пелц дават на Бруклин средства, за да отвори заведение за бургери и да започне готварския си бизнес. Твърди се също, че зетят е подписал предбрачен договор, който не му оставя нищо в случай на развод.