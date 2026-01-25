Златните успехи на Росица Златанова

И днес тя родължава да създава риболовни училища в нашата страна

Може би повечето от нашите читатели не знаят, че в активите на Ловно-рибарския съюз в България влизат и няколко спортни дисциплини, официално свързани с лова и риболова у нас. В света има международни федерации и конфедерации, които обслужват организирано спортни състезания между различните ловни съюзи /особено в Европа/. Едно от тях е риболовната техника /или кастингът/.

В тази дисциплина още от средата на миналия век отборите у нас се включват в спортните надпревари и заемат челни места в така наречения петобой и респектират много от останалите екипи. Риболовната техника помага извънредно много на майсторите - въдичари. И затова е интересна като състезателен елемент.

Но да се върнем на спортните успехи на България. Особено женският ни отбор още в началото прави прекрасни и приятни сюрпризи /особено Росица Златанова/.

На световните първенства взема три златни медала: през 1976 г. - във Варна, през 1978 г. -в Стокхолм /Швеция/, през 1982 г. - в Карлови вари /Чехия/.

На европейски първенства тя взема също три златни медала: през 1981 г. - в Германия /тогава това се води и за абсолютна световна титла/, през 1987 г. - в Западен Берлин, през 1993 г. - в Дюселдорф. И така нашият съюз беше обсипан от своеобразен златен вятър с медали.

И днес Росица Златанова е деен активист в нашето движение. Продължава да създава риболовни училища в нашата страна от името на организацията ни. Между впрочем началото на тази блестяща акция е 1999 г.

Животните и историята

Дружеските отношения между човека и животните са отдавнашен факт. Главна роля в тях винаги е отделяна на човека. Впрочем, няма правила без изключения. Историята е запазила много случаи, когато животните са изиграли важна, а понякога и решаваща роля в съдбите на хората и даже на цели държави. Някои примери ще илюстрират тези твърдения.

Така например хипопотамът-това по начало добродушно животно, е виновно за ужасната трагедия, която се е разиграла преди повече от три хилядолетия пр. н. е.

От неговите ръце /по –точно крака/ е паднал Менес-първият представител на първата династия на египетските фараони. Така нелепо завършило 60-годишно царуване на древния монарх на една от най-древните държави в света.

Камилата е изиграла ролята на секретно оръжие в битката при Галис /546г. пр. н. е. /. Лидийският цар Крез подготвял своята конница за решаваща схватка с войските на персийския цар Кир. Но в авангарда на персийските войски внезапно се появили ужасни невиждани двугърби чудовища. Вида им не издържали не само суеверните воини, но и доста по-уравновесените коне. Конницата на Крез била обърната в бягство и паникьосала и пехотатата. Кир спечелил битката, а скоро завоювал и цяла Лидия.

Бръмбари-диверсанти-това не е ново семейство в разреда на коравокрилите. Това е роля, която веднъж са изиграли бръмбарите във военната история. Случаят е от времето на Кримската война. Обект на нападение от необикновените диверсанти станал английския склад с боеприпаси. Бръмбарите били привлечени от свинската мазнина, с която били обилно омазани оръдейните снаряди и куршумената обвивка на снарядите.

Гъските спасили Рим. Това е общоизвестен факт. Но малко известни са подробностите по този случай. В интерес на истината, това не било работа на гъските. Рим трябвало да бъде пазен от кучетата. Но уви, с тези стражи се случило нещо съвсем банално-те заспали. За приближаването на неприятеля жителите били известени от гъските, които бодърствували при Капитолия.

Лепката е малка рибка, но в 31-ва година пр. н. е. показала големи способности. Тогава край нос Акция станал морският бой между Октавиан и Антоний. Борбата била кой да бъде римски император. По неизяснени и досега причини лепките харесали адмиралския кораб на Антоний-вероятно са го взели за огромна риба. Зловредните риби облепили цялата подводна част на кораба. Лишен от маневреност, той станал лесна плячка на противника. Оставайки без флагман, флотата на Антоний претърпяла поражение, а Октавиан скоро след това се възцарил под името император Август.

Конете изиграли решаваща роля в битката между многохилядната индианска войска и отряда на испанския завоевател Кортес. Комбинацията човек и кон индианците взели за чудновато животно, надарено със свръхестествена сила, и при среща с него се обръщали в бягство. Конят изиграл видно роля в съдбата на много хора. Общоизвестни са произшествията с княз Олег, легендата за верния кон на Александър Македонски Буцефал, коня на Калигула и т.н. Именно на коня си трябва да е благодарен персийският цар Дарий за това, че естанал цар.

Котката не е само разпространено домашно животно, а и свещено животно на древните египтяни, любимка на папа Григорий Велики. Английският търговец Уитингтън украсил с изображението й своя герб, защото богатствата си дължал на котката. Мишките давали ядове на някакъв си африкански вожд /1400г./. Тогава оказалият се там умен и пресметлив Уитингтън предложил радикално средство-котката, животно, което в Африка дотогава не били виждали. Благодарният вожд щедро наградил спасителя си. Така започнало процъфтяването на едно от най-богатите впоследствие английски семейства.