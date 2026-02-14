Румяна Халачева: Духовните практики не подстрекават към убийство

Тъмни сили обсебват съзнанието на хората и им внушават страх и отчаяние, убедена е писателката

След ужасната трагедия в хижа “Петрохан” стана ясно, че собственикът на сградата Ивайло Калушев е известен и като “лама Иво”, будист и част от “затворено общество с елементи на секта”. Името му се свързва с различни духовни практики. Какво провокира хората да се обърнат към духовното и как то ни помага да променим живота си? Компетентни отговори на тези въпроси дава Румяна Халачева, която от години има интерес към духовното познание и е автор на три книги посветени на тази тема.

Румяна Халачева завършва Математическа гимназия “Иван Гюзелев” в Габрово и ВИНС “Димитър Благоев” във Варна. След дипломирането си заема ръководни длъжности в няколко български и чуждестранни фирми. През този период пламва желанието и за духовни знания. Прочита много мъдри книги и трупа жизнен опит, който решава да предаде на другите чрез романите си “Дълбините на древността”, “Дълбините на душата” и “Богомилският кръст”.

По един увлекателен начин Халачева обяснява каква е същността на духовните практики. Според нея те са част от духовното развитие на човека. “Това означава да осъзнаем, че духът управлява материята, а не обратното”, казва Румяна и допълва, че съзнанието има безкрайни възможности и може да достигне до неподозирани висоти, стига човек да го иска. Това, по думите є, става чрез различни духовни практики и всеки избира тази, която може да му въздейства и е в съзвучие с неговата душа. “Чрез своето сърце и мозък, човек произвежда огромно количество чиста енергия, която е предимно електрична. И насочвайки я правилно той може да промени тялото, здравето и дори съдбата си”, убедена е Халачева.

По нейни наблюдения, българите все повече проявяват интерес към духовното познание, а главната причина е страданието. Когато човек осъзнае, че колкото и да е умен, способен и силен физически, има неща с които не може да се справи сам, тогава му проблясва в съзнанието, че трябва да се свърже с божествената сила. А тя, според Халачева, е създател на този свят и може да реши всеки проблем.

Румяна смята, че всяка болест започва първо на духовно ниво и се заражда в съзнанието ни. “Ако задържим страданието в себе си и не го пуснем, не немерим правилния начин да се изчистим от него, то рано или късно ще ни разболее. Определен вид страдание, отрицателни мисли и чувства, които ние създаваме, поразяват определени органи”, уточнява Халачева.

И тук на помощ идват духовните практики, които според писателката, могат да ни излекуват без намесата на традиционната медицина, а само с билки, пречистване на тялото и промяна на съзнанието. “Всяка болест има физическа и духовна причина. Физическата винаги е натравяне на тялото и затлачване на кръвоносната, лимфната система и на органите. Това се получава от лоши храни и прекомерна употреба на лекарства.

Духовните причини са отрицателните мисли и чувства. Но има и конкретни вредители - микроби и паразити. И когато човек пречисти тялото си с гладуване, диета, противопаразитни билкови капки и смени модела на съзнанието си, може да се излекува от всяка болест без никаква медицина”, категорична е Румяна. Тя е убедена, че само със силата на мисълта можем да получим изцеление, стига да проявим достатъчно силно желание и да съсредоточим енергията си върху него.

Халачева обяснява, че не е нужно човек да има специални способности, за да тръгне по пътя на духовното, т. е. съзнателно да започне да увлича светлината в ума и любовта в сърцето си. Това често се случва чрез духовни ритуали, които тя нарича обреди. Те се извършват още в древността от магове. “Магът е мъдрец, човек с много силна връзка с висшия свят, който умее да прави чудеса чрез определени слова и движения. Словото, когато се изрече на глас, има много пряко въздействие върху мозъка. Движенията пък вкарват в ритъм електрическите импулси в нашето тяло. Словото и движението на обреда имат голяма сила” обяснява познавачката на човешката душа.

Тя обаче уточнява, че освен Магове има и тъмни магьосници, които използват тъмните сили и вредят на хората. Писателката обяснява, че ако това, което чуваме от духовния си наставник, предизвиква в сърцето ни страх, мъка, болка и отчаяние, то идва от тъмната сила. А когато думите предизвикат вяра, упование, надежда, спокойствие, любов и радост - то идва от висшия светъл свят. “Тъмната сила може да ни подстрекава към насилие, убийство, самонараняване”, категорична е Халачева.

Тя е убедена, че никой човек не пожелава да сложи край на живота си, да убие някого или да го нарани тежко, освен ако тъмната сила не обсеби съзнанието му и не започне да му нашепва, че трябва да направи точно това. “Духовните практики не предизвикват желания за самонаранявания и насилие, ако се правят под ръководството на светъл човек, който служи на любовта и светлината. Преди години имаше секта, чийто водач Муун предизвикваше ритуални самоубийства на 50-100 човека. Това не е духовен учител, а проводник на тъмната сила, която иска унищожението на планетата и на човешкия род”, смята Румяна.

Писателката твърди, че, материалният свят, в който живеем е една от причините да задоволяваме само тялото и да забравяме за душата си. Този свят мнозина наричат “Матрицата” или “Системата” и според Халачева, той е изкуствено създаден, с идеята постоянно да се прави обработка на съзнанието и социално програмиране. “Целта е хората да се стремят все повече към материални блага, да превърнат богатството в своя религия и това напълно да измести духовните търсения и нужди на човешката душа”, завършва авторката на книги за духовно познание.