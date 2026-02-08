„Грами“ бие другите по голотия

И мъжете се разсъблякоха

“Голите” рокли на официални церемонии вече не впечатляват никого и са по-скоро въпрос на вкус и чувство за естетика, отколкото на мода. През 2025 г. те даже бяха официално забранени на кинофестивала в Кан, а на музикалните награди “Грами” Бианка Ченсори, която се появи съвършено гола под прозрачна рокля от капрон, и рапърът Йе просто не бяха допуснати под претекст, че нямаха покана. След това ги включиха в “черния списък” на наградите.

Въпреки рестрикциите, и на “Грами 2026” се разходиха немалко голи тела под прожекторите. Хайди Клум облече провокативен тоалет от дизайнерката Марина Хьорманседер. Той наподобяваше куфар, изработен от течна бежова пластмаса, втвърдена директно върху тялото на супермодела, и следваше всяка извивка на привлекателната ѝ фигура.

Оценките бяха от вулгарен образ до произведение на изкуството, но във всеки случай тоалетът ще се запомни. Всъщност той не откриваше нито една част от тялото на модела, за разлика от този на 27-годишната певица Чапъл Роан. Тя носеше рокля, ушита по поръчка от архивите на Тиери Мюглер, придържана само на зърната ѝ. Да, вместо презрамки, роклята беше прикрепена директно към пиърсинга на интимните ѝ места. Дори прозрачната материя, разкриваща цялата долна част на тялото ѝ, бледнее в сравнение с перверзната голотия.

Роклята на Чапъл Роан се държи само на зърната ѝ.

Говорейки за изискана “гола” рокля, Тейана Тейлър се представи с такава. Певицата, актриса, танцьорка, модел и истинска дива, която с право вече се смята за най-голямата звезда на Холивуд, се появи на церемонията в искряща макси рокля на Том Форд, обсипана с кристали. Благодарение на необичайната кройка, всички провокативни части на тялото бяха покрити, но безупречната фигура на 35-годишната знаменитост все пак се виждаше от всички страни.

Голата мода вече обхваща и мъжете. Джъстин Бийбър се разходи на “Грами 2026” само по сатенени боксерки и чорапи.