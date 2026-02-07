Стивън Сегал продава имението си край Москва

Актьорът с руско гражданство има и други имоти в страната

Няма намерение да напуска държавата

За 7,6 млн. евро

Нямат край драмите в сСтивън Сегал, един от най-разпознаваемите актьори от поколението на екшън героите, от 2019 г. живее в Русия, в луксозния подмосковски район Рубльовка. Там той е закупил двуетажна къща с просторен двор и допълнителна постройка за гости, които през 2018 г. са стрували 100 млн. рубли (около 1 млн. евро).

Сега исполинът, висок 1,93 м, е решил да продаде имота за 700 млн. рубли (малко над 7,6 млн. евро), защото “просто е дошло времето”. Това е неговото обяснение, последвано от твърдението, че няма намерение да напуска страната. Освен това актьорът притежава и други имоти в различни райони на Русия, така че няма опасност да остане без покрив над главата.

Къщата не се отличава с особена архитектура, но е просторна и предлага умерен американски лукс. Върху 500 кв. м са разположени 4 спални и 7 санитарни помещения, киносалон, винарна и дори стая за багаж - необходимост от времето, когато актьорът пътува много по света. Върху останалите 1500 кв. м са разположени къща за гости с руска баня и сауна, зона за барбекю, гараж за два автомобила и просторен двор, оформен от ландшафтен специалист. Имението е под денонощна охрана.

Обстановката е луксозна, но без излишества.

След обявяването на къщата за продажба през януари започват спекулации относно финансовото състояние на 73-годишната холивудска звезда. Той вече не се снима активно в киното и на практика е приключил с актьорската кариера, особено след като през 2018 г. в САЩ му е повдигнато поредно обвинение от негови колеги за сексуален тормоз. Разследване обаче няма поради изтекла давност. Възможно е тъкмо тази заплаха да е повлияла на решението му да се пресели в Русия. През 2016 г. Сегал получава сръбско гражданство, а след това и руско, връчено му лично от Владимир Путин, и става член на парламентарно представената партия “Справедлива Русия”, която подкрепя президента.

Вратите на Холивуд вече са затворени за актьора, но той проявява и други качества - на бизнесмен. Участва в бизнес проекти и притежава дялове в няколко компании. Така че продажбата на имота не е поради необходимост, а по-скоро е рационално преразпределение на активите.

Актьорът неведнъж е казвал, че е доволен от живота си в Русия. Това може да се обясни донякъде и с произхода му - неговите баба и дядо по бащина линия са руски евреи, преселили се навремето отвъд Океана. Самият Сегал има седем деца от няколко брака и една връзка с бавачка. Първата му съпруга е японка, последната и настояща - монголка.