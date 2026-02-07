В ложата на Лорда: Онлайн превъзходството и мнимата толерантност

Кенсъл културата се явява Инквизиця за несъгласните

Толерантност” е на път да се превърне в мръсна дума

Що е толерантност и има ли тя почва в безпочвените си доводи. Много често я бъркаме с политическата коректност, развила се до зараза в западните, бих каза л- западналите вече общества. “Толерантност” е на път да се превърне в мръсна дума, предвид безразборното є приложение, тълкуване и преработване за нуждите на околната среда. Толерантността безскрупулно изисква от нас да признаваме и приемаме някои уродливи форми на учтивостта и търпението, когато те са нито логични, нито полезни за обществото. Тя се налага с “лакти и нокти”, за да пробие път на неестественото и пошлото, явило се под мантията на нещо свято. Стъпили на тази платформа, дяволитите източници, изискващи съобразяване с “новото нормално”, представят нещата изкривено и внушават чувство за непълноценност, ако не играеш по свирката им.

Ние трябва да сме задължително толерантни към оглушителните фанфари на социалните медии, да аплодираме или скръстваме ръце при всяка тяхна команда, да одобряваме или да бъдем премахнати, ако не пеем в общия хор. Толерантността вече се явява еднозначно нещо, визитна картичка на или внимателно организиран тормоз, или белег за общочовешкото израждане. Иска се от нас да сме толерантни за на пръв поглед невинни неща, които бутат бебешката количка на наивността към страшни пропасти. Няма да ви задоволя с конкретност, но сами забележете първите симптоми на заявеното от мен.

Избягват се грубо или се видоизменят всякакви културни правила, бивали в годините еталон за толерантност, естетика на живот, протокол. От нахалното отношение на персонала в едно заведение, до телевизионни дебати, в които се чудиш полудяваш ли или те са лудите. И всичко това изисква от теб безропотно съгласие и съобразяване, иначе попадаш във водовъртеж на самосъмнение и обществено порицание. Кенсъл културата се явява Инквизиця за несъгласните, нанася морални удари, които могат да донесат материални последствия. Подмяната на познатият до скоро морал е грандиозно извиване на ръце, в полза на нечия извратеност или трудно разбираема логика за живота. Внушаване чувството за вина и онлайн превъзходството постепенно въвеждат мнимата толерантност по щандовете на супермаркетите за манипулация. Хора, пазете се!

В света на бизнеса

Карло Бейкър със световна награда

Със завидна кариера на модел и очарователен британски бонвиван, Карло Бейкър вече е познат и като успешен бизнесмен. В зенита на опита си, той управлява компании за консиарж, което му отваря врати в световното висше общество. Той участва в редица благотворителни инициативи, а само преди часове изтече новината, че е сред номинираните за Модните и бизнес награда в Лондон. Те ще бъдат връчени още на инфлуенсъри, модели и автори на бизнеспроекти на 6 март в частен клуб The Mosimann’s. Клубът е сред проминентните доставчици на Кралското семейство и обслужват ВИП кетеринга на Олимпийските игри от десетилетия. Те организираха сватбите на Уилям и Кейт, както и Диамантеният юбилей на Нейно Величество.

Музикални награди

Белчев и Кънчев подкрепят Певец на годината

На малко парти тези дни, организаторите на конкурса Певец на годината, посочиха Via Viks за Дует на годината-дебют. Това са Верджиния Бъчварова и Виктор Тодоров, чиято певческа биография вече привлича внимание. Телевизионната легенда Ники Кънчев поздрави младите изпълнители, а екзотичната част от тях изпълни акапелно песен, предизвикала бурни аплодисменти. Част от събитието беше младият бизнесмен Цветан Белчев, който през годините е бил в ролята на търговец, стратег, финансист и човек, който носи отговорност за реални решения, реални активи и реални последствия. Белчев ще бъде почетен гост на събитието, което ще се проведе на 8 април.

Fashion idol

Мими Иванова

Дълголетни естрадни любимци, двамата застават днес под прожектора, в качеството си на модни идоли. Мими Иванова отчита изненадваща промяна с нов поглед върху гардероба си, достигнал завидни върхове в последните месеци. Днешният кадър потвърждава, че Мими може да бъде определена като естетическа “майчице, свята” на своето поколение. Георги Христов има своите отбивки по пътя към елегантността, но тук той блести с децибелите на истинска модна знаменитост, която създава и определя мащабите на новата сценична култура.