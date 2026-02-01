Истории от бележника на д-р Емилова: Добрин: един добър ученик в „Университета на здравето“

Преди 23 години той се спасява от сериозна операция на сливиците и от хроничен синузит - с едно дълго гладуване и с промяна в светогледа и в начина на живот. Една вдъхновяваща история за хората, които се появяват в живота ни, за да ни помогнат

Удивително е как понякога името пасва на човека. А мъжът срещу мен определено има излъчване на добър човек, предразполагащ към доверие и споделяне, фин и деликатен. Вероятно тези качества помагат на Добрин Падалски, на 50, в работата му - той води курсове и семинари за мениджъри в корпоративния бизнес, опирайки се на дългогодишния си опит като икономист. Добрите хора привличат добри хора - в тази житейска аксиома вярвам твърдо. В живота на Добрин добрите “орисници” извън семейството му са три жени, една от тях е д-р Емилова.

Ето как той стига до нея.

“От дете имам проблеми със сливиците и синузита. Извадиха ми третата сливица, когато бях втори-трети клас, и си спомням това ужасяващо преживяване. Но след операцията нито ангините, нито синузитът си отидоха. Години наред, щом дойдеше зима, се разболявах от синузит. Два-три пъти годишно страдах и от гнойна ангина, а всички знаем колко болка има и при двете. Дойдеше ли зима, болката започваше най-напред в очните ябълки, а след това челото и цялата глава. Трудно дишах. Изпил съм килограми антибиотици.

Спомням си, че като студент, където и да се местех от квартира на квартира, платнените торбички с морска сол, които слагах на челото, винаги бяха част от багажа ми. Спомням си, че дори като студент пропуснах една среща на стария клас, защото бях в болницата с тежка ангина и синузит, където яко ме надупчиха с лекарства. Аз все се надявах тези проблеми да отминат и отклонявах предложенията на различни лекари да ми направят пункция на синусите, за да ги освободят от гнойното възпаление. А водех активен живот, спортувах и бях много дисциплиниран - кажат ли ми пий това лекарство, пия го, не задавам въпроси. Вярвах на лекарите, че това, което не е открито от медицината, то не съществува.

Преди 23 години, когато бях на 27, моята лекарка, специалист по УНГ д-р Катя Кирова ми каза, че е добре да планирам операция на сливиците през лятото и да си взема две седмици отпуска. Тя ме лекуваше от години и се грижеше много за мен, а после и ме подкрепи в гладолечението, затова е една от трите жени, на които дължа много. Тя ми каза, че сливиците са хипертрофирали, станали са като сушени сливи и са се сраснали със стената на гърлото, там при възпаление се събира гной. И аз отидох при моята шефка Таня Бояджиева, за да поискам един месец отпуска.

Таня е изключителен човек, винаги ще є бъда благодарен, че ме мотивира да променя живота си. Тя ми каза: “Няма да ти дам отпуска, ако преди това не отидеш при д-р Емилова”. И ми разказа за своя опит с лечебното гладуване. За мое голямо учудване д-р Кирова ме подкрепи и окуражи, въпреки че не вярваше много в метода, но беше убедена, че няма да ми навреди, а ще помогне по-леко да понеса операцията. И аз заминах.

Самата д-р Емилова е толкова харизматична и излъчва такава увереност, че веднага ме спечели и аз направих 20 дни на плодове и чай с мед и 10 дни захранване. Чувствах се много добре. След като се върнах в София първата ми работа беше да отида при д-р Кирова и да кажа, че съм готов за операцията. Тя ме прегледа и каза: “Хм, не знам как е станало, но сливиците са започнали да се възстановяват. Я го направи още един-два пъти и може и да не оперираме”. Шапка є свалям, че не се страхува да каже, че може и да е сгрешила. Такива хора са безценни за нашата медицина. Тя ми помогна да повярвам още по-силно в думите на д-р Емилова, че тялото има скрити сили за самолечение, все още непознати или непризнати от науката.

Дойде следващата зима. Не се разболях нито от синузит, нито от ангина. Започнах да си мисля, че може да се живее и без хапчета. Първите 10 години нарочно избягвах дори аспирин за мускулна треска, за да покажа на себе си, че може да се живее и без медикаменти. За тези 23 години, които ме делят от първото ми отиване в клиниката, съм вземал 4-5 пъти лекарства. Знам, че плодуването засилва имунната ми система. Знам, че то изчиства тялото от вируси и бактерии, изчиства артериите, изчиства всеки един орган и всяка клетка.

Ето, сега по Коледа, всички в къщи се разболяха от грип. Синът ми е 8 клас и остана на легло няколко дни. Жена ми - също. Аз се грижих за тях, но не се разболях. И няма как да не свързвам това със силната имунна система и начина си на живот. Без да планирам предварително, всяка година правя кратки гладувания от 3-5 дни със захранване. От 23 години сутрин започвам деня си с топъл чай, аз така и не се научих да пия кафе, а ако огладнея преди обяд, пия фреш или ям плод. Храня се два пъти на ден. Бях веган в един период от живота си, сега не съм, но внимавам с животинските и преработените продукти и се старая да следвам принципите на разделното хранене.

Д-р Емилова винаги ми е казвала, че ако човек не може да стане веган, трябва просто да внимава, да се храни разумно и умерено и да избягва вредни храни, да сведе до минимум животинските храни. Аз го правя. Това, което ми харесва в д-р Емилова е, че не е крайна. Тя ни учи на принципите и философията на здравословния живот и че моето здраве е моя отговорност. Оттук нататък всичко зависи от мен. Всеки път, когато отида при нея, в клиниката, научавам нещо ново. Започнах да оформям една различна философия за живота. С новите си знания от нейния “Университет на здравето” не се поколебах да заведа баща ми при д-р Емилова, той беше с висока кръвна захар и диагноза диабет тип 2. Вземаше лекарства с перспектива да започне да си бие инсулин.

Д-р Емилова го прегледа, направи специфични изследвания и ми каза: “Панкреасът на баща ти работи и може да произвежда инсулин, не е необходимо да стига до инжекции. Достатъчно е да направи 20 дни лечебно гладуване и да промени храненето си”. Бях удивен. Но се оказа, че е точно така. Двамата с майка ми, която беше в риск от остеопороза, направиха дълго гладолечение и се чувстваха толкова добре, отшумяха им здравословните проблеми.

Визитка

Д-р Емилова завършва медицина през 1969 г. и придобива специалности по вътрешни болести, ревматология и кардиология. Има и магистратура по здравен мениджмънт. Основава своята клиника през 1993 г., като прилага в нея метода на Лидия Ковачева, наречен омекотено гладуване с плодове и чай. През клиниката до днес са минали 53 000 пациенти.