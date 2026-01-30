Брад Пит привлича вниманието на Холивуд към гръцкия остров Хидра

„Ездачите“ ще бъде режисиран от Едуард Бергер

Очаква се холивудската звезда Брад Пит да пристигне на гръцкия остров Хидра в края на февруари за снимките на новия си филм „Ездачите“, в който е избран за главната роля, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Очакваният визита на актьора беше потвърдена от кмета на Хидра, Йоргос Кукудакис, който заяви, че на острова се очаква актьорски състав и екип от „стотици хора“.

„Особено сме щастливи, защото първата холивудска продукция, заснета в Гърция, „Момчето и делфинът“ със София Лорен, е заснета на нашия остров през 1957 г. Следователно не е случайно, че уникалната природна кинематографична обстановка на Хидра отново е избрана“, каза Кукудакис.

„Ездачите“ ще бъде режисиран от награждавания режисьор Едуард Бергер и действието се развива през 80-те години на миналия век. Историята проследява баща, изигран от Пит, който взема дъщеря си от летище, само за да открие, че съпругата му е изчезнала. Осъзнавайки, че се е случило нещо ужасно, той тръгва да я търси.

Продукцията е поредната международна филмова заснемане в Гърция, която се случва само месеци след снимките на предстоящия филм на Кристофър Нолан „Одисея“ в Месиния, югозападен Пелопонес.