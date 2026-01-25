Новороденото тигърче в Стара Загора ще се казва Мина

Мина ще се казва тигърчето - бебе от Зоопарк Стара Загора. То е предложено от най - много хора, като водещ мотив за него е, че бенгалското тигърче е родено навръх Свети Мина, миналата година.

Надпреварата във Фейсбук, бе изпълнена с много емоции и динамика. Освен избраното име на тигърчето, сред предложенията бяха имената Зара, Тина, Аша и Тайра. В конкурса се включха над 5000 души.

Тази седмица ще бъде обявено и името на победителя, който ще спечели безплатен вход за зоопарка, образователна беседа с личен екскурзовод и специална възможност да надникне „зад кулисите“ и да научи любопитни тайни от зоологическата градината.