Вадят 18 бутилки вино, отлежали под водата

На остров "Света Анастасия"

Подредени са в багажника на потопената "Чайка"

Сезонът на остров "Света Анастасия" и круизите до него ще започнат през месец май. В мразовитите дни в момента, никой не пътува до късчето земя сред морето. Там всичко е зазимено, а плаване до острова, ще е все едно плаване до Антарктида.

Катамаранът ще възобнови курсовете, след като времето се затопли, а официалното откриване на сезона ще е през юни, съобщи пред Труд news Павлин Димитров, управител на "Света Анастасия".

Водолазите от клуб "Приятели на морето" ще се гмурнат да почистят дъното преди островът да се изпълни с гости.

Традиционното посрещане с "миди на тенекия" ще остане като приятна изненада за туристите, а от убежището си под водата, ще бъдат извадени и 18 бутилки вино. Те са подредени в багажника на потопения автомобил "Чайка", който вече се е превърнал в подводен риф, и са строго охранявани от пасаж на риби - врани, разказа Павлин Димитров.

Виното в бутилките е направено от гроздето, отглеждано на острова. То няма да се продава, а ще бъде само за дегустация. Престояло е една година на дъното на морето в подводния парк.

Остров "Св. Анастасия"

За новия сезон вече започва да се реди и културната програма. Предвижда се календарът със събития да е чак до средата на септември и сезонът да е удължен. Освен фестивалите, ще има много концерти, театрални постановки, нови и вълнуващи пиратски партита за най - малките, както и много сватби. Вече няколко венчавки са заявени. Във вярност, на романтичния остров ще се врекат двойки влюбени. Те са предимно българи, някои от тях живеят в Германия и Белгия.

Ще бъде обновена и музейната част на острова. Предвижда се да има кът в музея, който да показва на посетителите как екипът измерва нивото на морето, теченията, количеството на водораслите и наблюдава морските обитатели.

„Учените от Бургаския университет „Проф. д – р Асен Златаров, откликнаха на поканата ни и провеждат изследванията на морето наоколо, подводните течения и наблюдават интересни феномени“, разкри още управителят на остров „Света Анастасия“.

По време на последната голяма морска буря например, подводният парк, който се състои от атрактивните потопени автомобили – „Чайка“ и радиорелейна станция върху шаси - ЗИЛ 157, бе изместен от неочаквано силни течения. Сега е на метър разстояние от първоначалното си място. Бурята бе на 3 октомври миналата година, когато вятърът вдигна 4 – метрови вълни. Подводният параклис обаче, който се намира в близост до подводния парк, на дъното на морето, не бе изместен по време на бурята.