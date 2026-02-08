Гладолечение след инсулт?

България е сред страните с най-висока смъртност от инсулт в света! Всяка година около 50 000 българи получават инсулт, около 8000 от тях умират, а огромна част от оцелелите живеят с тежки здравословни проблеми. Има ли място за лечебен глад след инсулт?

Отговаря д-р Людмила Емилова:

Всичко зависи от това колко тежък е бил инсултът и дали има придружаващи заболявания. Когато хеморагичният инсулт е с голям кръвоизлив в мозъка, не може да се мисли за лечебното гладуване, а трябва да се следват указанията на лекуващия лекар в болницата, където е овладян инсултът. Има специфична грижа, която цели да се възстановят двигателните и конгитивни функции.

При тежък исхемичен инсулт, когато се запушва голяма мозъчна артерия, също гладолечението не може да помогне.

Но при по-леките случаи на инсулт, когато приключи лечението в неврологична клиника, плодолечението може да бъде изключително полезно. Смятам, че то е и най-добрата профилактика на възможен следващ инсулт. Разбира се, когато е съчетано с промяна в храненето и във физическото натоварване.

Най-напред, ако пациентът има излишни килограми (затлъстяването и високото кръвно увеличават вероятността за мозъчен инсулт), лечебното гладуване ще помогне за намаляване на килограмите. Това става успоредно с изхвърлянето на големи количества токсини от тялото. Автофагията (от гръцки самоизяждане), процесът, който лечебното гладуване задвижва в тялото, на практика означава, че стари, болни, повредени клетки се разграждат, за да се създадат нови. Това е великият механизъм на самоочистване на организма, шанс за мозъка да се възстанови, и той се регенерира така, както всеки друг орган в тялото по време на лечебното гладуване.

Нормализира се кръвопотокът, заедно с кръвта в мозъка постъпват кислород, вода, антиоксиданти, микроелементи, соли, витамини, противоракови фитохимикали. Една такава програма на плодове и чай с мед, съчетана с физическо натоварване, ще помогне на пациента бързо да се възстанови. Добре е да се прави под лекарски контрол. В рехабилитацията е добре да се включат лечебна гимнастика, масажи, физиотерапия, озонотерапия, йога, медитация... Това е пътят за бързото възстановяване. И което е по-важно, за укрепване на имунната система, за профилактика, която да намали до минимум риска от последващ инсулт.

За 50 дни - минус 22 кг!

Пенка Димова прави минимум по едно дълго гладуване на година в клиниката на д-р Емилова.

Заразителна е усмивката на една от любимите ни пациентки и приятелки - Пепи, Пенка Димова, героиня от книгата “Гладната революция на д-р Емилова”! Със своята история Пепи вдъхнови и продължава да вдъхновява много жени, които се борят със здравословни проблеми и килограми.

За първи път Пенка дойде в Клиника “Д-р Емилова” през май 2021 по настояване на дъщеря си, която живее в Ница с децата си. Дойде само за няколко дни, да види как е, дали може да се справи с гладуването. А направи 31 дни на плодове и чай и 15 дни захранване!!! След два месеца, въодушевена от резултатите, Пепи направи още едно 20-дневно гладуване и 10 дни захранване. И нейната равносметка е удивителна!

“За тези 50 дни на плодове и 25 дни захранване свалих 22 килограма. За три месеца и половина! Без мъка, без увисване на кожата и проблеми за тялото. В началото на 2021 г. кантарът показа 103 кг при ръст 168 см и потвърди това, което чувствах: непосилна тежест. Тя водеше след себе си постоянни неразположения, високо кръвно, задух, сърцебиене... След гладуванията започнах да се храня по различен начин: до обед - плодове, на обед - голяма салата, плюс веганска храна - зърнени, бобови, ядки, зеленчуци. През ноември отново дойдох в клиниката за още едно, трето за годината 20-дневно гладуване. Отслабнах още и равносметката ми за тези шест месеца от май до ноември е МИНУС 25!!!”

Защо обаче казва, че този метод е спасил живота ѝ? Защото изследванията при постъпването ѝ са били доста стряскащи: лявата вътрешна сънна артерия е имала 50 процента запушване, а дясната - 45. Изследванията с доплер след последното ѝ гладуване са показали, че при лявата артерия запушването е намаляло до 20 процента, а в дясната няма атеросклеротична плака!

Оттогава Пепи прави минимум по едно дълго гладуване на година, за да поддържа килограмите си и здравето, като задължително идва в клиниката. Не пропуска спортни занимания - танци, гимнастика и разходки. Невероятно изглежда за своите години - “35 години според еврото”, както се шегува. Излъчва мекота, топлота и интелигентност и е удоволствие човек да разговаря с нея и да вижда как изгрява прекрасната ѝ усмивка.