Как ръкав на палто осуетява атентат срещу Сталин

Агентите на СМЕРШ са невидим, но непобедим щит на СССР

Мисията им е да преследват шпиони, саботьори и предатели

През дима и грохота на Великата отечествена война, сред героични битки и гръмки победи, се води друга битка - невидима, но не по-малко жестока. Това е война в сенките, където врагът не са танкове и самолети, а хитри шпиони, саботьори и предатели. На този невидим фронт се сражават агентите на СМЕРШ - сталинските “вълкодави”, чиито подвизи спасяват хиляди животи, но имената им рядко се споменават в героичните хроники. Те всяват страх, шепне се за тях, обгърнати са от легенди. Кои са тези хора, чието дело става ключът към Победата?

Пролетта на 1943 г. Войната бушува и Червената армия се бори за всеки сантиметър земя. Но друга заплаха назрява на фронтовата линия и в тила: германски шпиони проникват в съветските щабове, саботьори взривяват складове, а дезинформацията сее хаос. Съветското контраразузнаване, подчинено на НКВД, се проваля. Битката за Сталинград разкрива слабостите на системата: твърде тромава и бавна. Грешките във военно време са неприемливи. И тогава Йосиф Сталин прави решителна стъпка.

“Вълкодавите” на Сталин се представят за германски агенти, за да примамят врага в капана.

На 19 април 1943 г. се ражда СМЕРШ - Главно управление на контраразузнаването “Смърт на шпионите”. Името, измислено от самия Сталин, звучи като смъртна присъда. Новата агенция се отделя от НКВД и е прехвърлена към Народния комисариат на отбраната. Мисията е проста и безмилостна: да се преследват шпиони, саботьори и предатели. СМЕРШ се превръща в щит на Родината, невидим, но непобедим.

Ежедневен риск

Работата на агентите на СМЕРШ не е като в шпионските филми. Това е ежедневен риск, при който една грешка може да струва не само живота, но и съдбата на цяла армия. Техният противник е германското разузнаване Абвер - хитро, изтънчено и майсторски маскиращо своите агенти. СМЕРШ отговаря със сила: има отдели за криптиране, обучение на персонала и разузнаване зад фронтовата линия. Те провеждат радио игри, представяйки се за германски агенти, за да примамят врага в капана. В хода на войната СМЕРШ извършва 186 такива операции, задържайки над 400 шпиони и пленява тонове вражески товари.

Една от най-значимите им победи е осуетяването на германската операция “Цитадела” - стратегическа офанзива при Курск. Агентите на СМЕРШ разкриват плановете на Абвер, прихващат ключови шпиони и осуетяват саботажни операции, които биха могли да променят хода на битката. Но може би най-драматична е операция “Мъгла” - история, която е достойна за сценарии на холивудски трилър, ако не е толкова строго класифицирана.

Операция “Мъгла”

Лятото е на 1944 г. Германия вече разбира, че войната е загубена, но Хитлер се вкопчва в последната си надежда: елиминирането на Сталин. Убийството на лидера би посеяло хаос в Червената армия и би сломило духа на народа. За тази мисия Абвер подготвя операция “Цепелин”. Двама агенти - съветският колаборационист Пьотр Таврин, който се предава на германците в началото на войната, и съпругата му, радистката Лидия Шилова - служат за инструменти на покушението. Те са снабдени с фалшиви документи: Таврин получава удостоверение на майор от СМЕРШ и дори фалшива звезда на Герой на Съветския съюз, докато Шилова получава пълномощия на младши лейтенант.

На 5 септември 1944 г. те кацат зад съветските линии с необичаен самолет “Арадо-232”, оборудван за кацане на всякакъв терен. Но СМЕРШ вече е наясно със саботажа. По самолета е открит огън, единият двигател отказва и кацането се превръща в катастрофа. Раненият Таврин бяга с ескортна група на мотоциклет, но не стига далеч. Те са заловени, отведени в Москва и играта започва.

При обиска на Таврин е открит гранатомет Panzerknacke - компактно, но смъртоносно оръжие, което той планира да използва срещу Сталин. Под натиск от разпитващите, Таврин и Шилова се съгласяват да сътрудничат. На 27 септември Шилова изпраща на германците кодирано съобщение: “Агенти в Москва, всичко е по план.” Абвер є вярва. Така започва операция “Мъгла”, радиоигра, която продължава до края на войната. Хитлер чака до последния момент планът му да проработи, но СМЕРШ вече държи всичко под контрол.

Интересен детайл: Таврин се издава в Рига, като поръчва кожено палто, подобно на униформата на СМЕРШ, но с десен ръкав, по-широк от левия - очевидно точно за този Panzerknacke. Съветските агенти забелязват тази странна заповед и проследяват саботьора. Така дребен въпрос като един ръкав осуетява заговора за покушение срещу Сталин.

Митове и истина

СМЕРШ е обграден от легенди, но не всички от тях са героични. Наричан е едновременно най-ефективната контраразузнавателна служба на Втората световна война и наказателна машина, убила хиляди невинни. Къде е истината? Историците все още спорят по този въпрос.

СМЕРШ не е съдебен орган. Агентите провеждат разследвания и идентифицират шпиони, но присъдите се произнасят от военни трибунали или специални заседания на НКВД. СМЕРШ не се занимава с цивилни - това е прерогатив на НКВД. Тяхната цел са военнослужещи, тилът на Червената армия и репатрирани лица. Но методите им не винаги са хуманни.

Не бива да се забравя и героизмът. Агентите на СМЕРШ често участват в битки и заместват паднали командири. Средният срок на служба на един оперативен служител е само три месеца - рани или смърт прекъсват кариерата им. Това е цената на техния труд, тяхната Победа.