В семейството на прасенцето Пепа се случва трагедия: брат ѝ получава тежка диагноза

Братът на Пепа Пиг, Джордж, е диагностициран с глухота

Пепа Пиг ще се заеме с проблема за загубата на слуха при децата, като по-малкият брат на Пепа, Джордж, който обича динозаврите, е диагностициран с умерена глухота и му е поставен слухов апарат, съобщава The Mirror.

Новите епизоди, създадени в сътрудничество с Националното дружество за глухи деца (NDCS), имат за цел да помогнат на семействата да разберат по-добре глухотата при децата, като същевременно осигуряват автентично и чувствително представяне на екрана.

В сюжета Джордж посещава аудиолог по време на рутинна визита при лекар, където семейството му научава, че той има умерена загуба на слуха в едното ухо. След това му се поставя слухов апарат, който му позволява да възприема звуците по нов начин – от пръски в кални локви до чуването на камиона за сладолед за първи път. Епизодите достигат своята кулминация с трогателен момент, в който Джордж казва името на Пепа за първи път.