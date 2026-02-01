В ложата на Лорда: Искрено и лично за един концерт...

Умее ли българинът да е публика?

Като идваш да гледаш една легенда, облечи се поне прилично

Бях на концерт в скромен пиано бар, в който ако не паднеш на влизане, ще паднеш... на излизане. Очевидно пространството е организирано така, че хем да има подиум, хем да има нещо като малка пасарела за преминаване и настаняване. Влизам без очакване, но неочаквано виждам група хора, които изглеждат повече на чакащи освидетелстване за ТЕЛК, отколкото звездата, която предстои да им пее. Чувството е тягостно, зимните пуловерчета са умопобъркващи, прическите на жените са от ерата преди Видал Сасон, по-скоро като от календар с колкознички. Повечето са на бутилка вода, сковани в очакването да започне концерта, който си започна точно навреме.

Публиката аплодира на слабо време, сервитьорите все по-усърдно носят напитките, очаква се градусът на настроението да се обедини с гласа от сцената и да стане приятно. Някой бутне чаша, друг се изкашля, трети се провикне и ондулираните лелки поглеждат обвинително и с отметнати коси. Възмутителните погледи издават такава вътрешна неувереност, че не Алгафари ами Агостино Нето не може да оправи положението.

Та, какво всъщност идвам да ти кажа, читателю... Че първият ми въпрос с влизането в бара беше - Какво, за Бога, правят тези хора тук? Защо, като идваш да гледаш/слушаш една легенда, не си се поне облякъл празнично и тържествено. На първо време - прилично. На първо време- почтително към изкуството и звездата, която го интерпретира. Скиорски пуловер и апрески не са подходящото облекло за случая. Освен това - облечи се в настроение и не гледай като клошар луната.

Да, скъпо е, но си позволи една хубава напитка да отчетеш, че не си над печката да следиш дали питката е бухнала, а си на пиано бар. Изненадан съм, че никой не извади буца сирене, домат и люта чушка, увити във вестник. За пример - певицата смени два бляскави тоалета- знак на уважение към публиката. На финала се очакваше всички да станат на крака и да покажат високото си уважение. Не. Просто лелките с шуби, ботуши с каракул и ондулации станаха, изтърсиха си полите от трохите, допиха си водата /зер, пари са се давали/ и хукнаха навън. Сигурно да не изпуснат последния автобус. Не видях букети, не видях някаква форма на съпричастие, на радост и нещата, които се очакват за такава вечер. Забравих да кажа как се излизаше навън да се пуши в средата на песните. Това е наистина неучтиво. А навън - Летят последните таксита...

Звезден празник в Банско

Стоичков прегърна Ирена за ЧРД

Доскорошният политик и настояш психолог Ирена Соколова, посрещна рождения си ден в Банско. В тесен семеен кръг, тя вдигна наздравица с благодарност към Вселената и семейството си. Последното мащабно празнуване на Соколова бе осветено от звездния чар на Кубрат Пулев, който беше очакван гост, заедно с Янка Такева, бизнесдамите Мариана Печеян, Васка Пенкова и други. Тази година Съдбата поднесе друга звезда в лицето на Христо Стоичков. Футболната легенда, също роден под знака на Водолей, прегърна рожденичката свойски, подарявайки и запомнящ се миг. Само след секунди, в същия хотел, Соколова се засече в певицата Андреа - също приятел от години.

Възпоменателно събитие

Почитат Пейчинов с гурме вечеря

По повод наближаващата 80-годишнина от рождението на Августин Пейчинов, притежателката на ресторант МО прави възпоменателна вечеря. Веси Цурбруг, която води кулинарната рубрика на БТВ, беше сред приятелите на бизнесмена бонвиван и дори бе ръкоположена в рицарско звание от Ордена на Ротисьорите. Тя възнамерява да направи маса за 17 души, на които да бъдат сервирани блюда, типични за ресторант Ротисерията, който Пейчинов управляваше. Акордеонистът Исус Ангелов е поканен да озвучи тази вечер с песните на Зара Леандър, Марлене Дитрих и Ърта Кит, които бяха любими на покойния българин.

Fashion idol

Драгомир Драганов

В перфектна форма, на 55 години, телевизионният водещ представя нова визия за себе си. Вероятно вдъхновен от загубата на килограми, Драганов се е обърнал към класиката и мога да призная, че облеченото му подхожда. Висшата церемониалност поставя Драго в специалната ложа на знаменитостите, направили необходимия завой и промяна. Смокингът придава великолепие, демонстрира естетическа градация, подпечатва модната му документация, без да я връща обратно в архива. И да, облечен така, Драганов може да пие... чай при крал Чарлз Трети.