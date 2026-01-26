Проверете паспорта си: грешки, които могат да ви спрат на границата

Пристигането на летището без паспорт е сигурен начин да си развалите почивката в чужбина. В документа може да се крие на пръв поглед безобидна грешка, която да ви попречи да се качите на борда или да доведе до връщането ви на границата на страната. Обърнете специално внимание на съветите по-долу, за да си осигурите пътуване без проблеми, пише The Independent.

1. Недостатъчен срок на валидност

Много хора погрешно приемат, че паспортът им е валиден за пътуване до датата на изтичане на валидността.

Всъщност повечето страни изискват паспортът ви да има валидност от поне шест месеца след датата на влизане или напускане.

2. Твърде малко празни страници

Някои страни, предупреждава Държавният департамент на САЩ, изискват от две до четири празни страници за визи или печати. И имайте предвид, че имиграционните служители не приемат почти празни страници.

Страните от Африка, Азия и Близкия изток са особено строги по отношение на това изискване и авиокомпаниите могат да откажат качване на борда, ако то не е изпълнено.

Ако паспортът ви се нуждае от повече празни страници, той трябва да бъде подновен, тъй като страници за визи/печати не могат да бъдат добавени.

3. Повреда, която не сте забелязали, се счита за „повреда”

Ще се изненадате колко лесно може да бъде анулиран американски паспорт, затова го пазете добре.

Повредите, които могат да ви откажат влизане в чужда страна, включват повреди от вода (включително мухъл и петна), значителни разкъсвания, неофициални бележки на страницата с данни, липсващи страници за визи (изкъсани, разкъсани или изрязани), дупки от перфоратор или дори следи от ухапване.

Обичайното износване е приемливо, но това включва огъване от носенето на паспорта в задния джоб и разгъване на страниците с визи след многократно отваряне и затваряне, според Държавния департамент на САЩ.

Повреден паспорт трябва да бъде заменен.

4. Несъответствие на името с билета за самолет

Бъдете особено внимателни да съвпадат имената на билета и паспорта. Името на билета и името в паспорта трябва да съвпадат точно, затова бъдете внимателни да резервирате билета си с името, както е вписано в паспорта ви.

Този проблем възниква най-често след брак, развод или промяна на името по закон.

5. Несъответствие на второто име с предишен паспорт

Бъдете особено внимателни с вторите имена, когато подавате заявление за нов паспорт, тъй като някои пътници са имали проблеми с имиграционните служби – особено в страни със строг контрол на влизането – защото второто име, което е било в стария им паспорт, не е фигурирало в новия.

Тази несъответствие обаче може да бъде забелязано от компютърните системи за граничен контрол.

6. Прекалено дълго чакане за подновяване

Планирайте предварително. Дори паспортът с ускорена процедура (с допълнителна такса) може да отнеме време.