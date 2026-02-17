Светът на музиката скърби: Почина текстописецът на Мадона Били Стайнбърг

Той е починал в Лос Анджелис

Носителят на награда „Грами“ американски автор на песни Били Стайнбърг, ключова фигура зад няколко хита, оглавили класациите, включително „Like a Virgin“ на Мадона, почина на 75-годишна възраст.

Семейството на Стайнбърг го описва като „визионерски текстописец, всеотдаен съпруг, любящ баща и един от най-влиятелните автори на песни на своята епоха“.

Негови песни са изпълнявани от Уитни Хюстън, Рой Орбисън, Селин Дион, Деми Ловато и The Bangles.

Адвокатът на Стайнбърг потвърди пред Би Би Си, че той е починал в Лос Анджелис след диагноза рак.

„Животът на Били Стайнбърг е доказателство за трайната сила на добре написаната песен - и за идеята, че честността, когато е поставена на музика, може да надживее всички нас“, се казва в изявлението на семейството.

Семейството му отбелязва, че е получил множество отличия в индустрията през четиридесетгодишната си кариера, включително награда „Грами“ за работата си по албума на Селин Дион от 1996 г. „Falling Into You“.

„И все пак най-близките му знаеха, че най-важното не е признанието, а връзката - магията да чуеш тълпа да пее нещо, което някога е живяло само в тетрадката му.“

Роден като Уилям Стайнбърг, калифорнийският автор на песни започва да си сътрудничи с вокалиста и автор на песни Том Кели в началото на 80-те години на миналия век.

Пробивът на Стайнбърг и Кели се случва с песента на Мадона „Like a Virgin“ през 1984 г., която достига номер едно в американския Billboard Hot 100 и става титулярната песен на втория ѝ албум.

Двамата са работили заедно и по други успешни хитове, включително „True Colors“ (1986) на Синди Лаупър, „So Emotional“ (1987) на Уитни Хюстън и „I Touch Myself“ на „Divinyls“ (1990).

В началото на 2000-те Стайнбърг е съавтор на песни, като например „Too Little Too Late“ на ДжоДжо и „Give Your Heart a Break“ на Деми Ловато.