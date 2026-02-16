БДЖ пуска празнична ретро мотриса за 1 март, возила държавници през соца

Возила държавници от най-високо ниво преди половин век

БДЖ организира атракционни пътувания по маршрут София-Банкя-София по повод един от най-любимите празници на малки и големи - 1 март, Денят на мартеницата и настъпващата пролет.

"В неделя (01.03) любителите на железопътния транспорт в страната ще имат възможността да се повозят на ретро мотрисния влак № 19 001.7, който през изминалия век е осигурявал пътуванията на държавници от най-високо ниво", съобщиха от националния жп превозвач. Дизеловата машина е произведена през 1960 г. и е една от най-модерните за времето си, като впечатлява с високо ниво на техническо оборудване.

Разписание

Тематично украсената композиция ще извърши два курса в рамките на празничния неделен ден. Първият от тях ще започне в 09:50 ч. от Централна гара София с пристигане в Банкя в 10:15 ч. В обратната посока влакът ще тръгне в 11:40 ч. и ще пристигне в София в 12:05 ч. Второто пътуване ще стартира в 13:00 ч., отново от София с пристигане в Банкя в 13:25 ч.

Обратният курс е в 14:25 ч. от гарата в Банкя с пристигане в София в 14:50 ч.

Сдобилите се с билет могат да съчетаят специалното ретро пътуване с разходка из красивия градски парк и центъра в град Банкя, които се намират в непосредствена близост до железопътната гара.

Билети

Билетите за пътуване са двупосочни с включено запазено място. Те могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн. За възрастни са на стойност 22 евро (43,03 лв.), а за деца до 10 години – 11 евро (21,51 лв.). Количествата са ограничени.