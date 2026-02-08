Шеф Иван Манчев се кротна до сватята си

Бизнесдамата Ива Бека е майка на гаджето на сина му

Кулинарят и половинката му обичат лукса и пътешествията

Февруари се очертава като месец на кулинарните предавания - все още тече “Черешката на тортата”, а на хоризонта се задават “Кошмари в кухнята” и “Кухнята на ада”. Водещ и продуцент на първите две е добре познатият на телевизионните зрители и любителите на вкусната храна шеф Иван Манчев. Риалити звездите, събрани в настоящия сезон на “Черешката”, наблягат не толкова на готвенето, колкото на личните си истории. Разбрахме кой от какво семейство е, какво обича и мрази, има ли семейство, деца, гадже... Само за водещия не се отваря и дума, а неговият живот е не по-малко интересен.

Иван Манчев е роден на 8 февруари 1973 г., т. е. утре става на 53 години. Завършил е Техникума по обществено хранене в Банкя, Българо-датския колеж (мениджмънт в туризма) и Техническия университет в Габрово (търговия и маркетинг). Към готварството не го насочват родителите му - автомонтьор и волейболистка, а неговата баба.

След техникума решава да започне собствен бизнес. Става дума за първите години на демокрацията, когато много хора се гмурват в непознатия им свят на предприемачеството и не всички успяват да изплуват. Първата стъпка на бъдещия шеф е павилион за сандвичи на столичен булевард, но бизнесът не потръгва и той го продава. Известно време работи на круизен кораб, след това, през 1993 г., постъпва в бившия Японски хотел като помощник-готвач, приготвящ закуските. Постепенно се издига и в преносния, и в прекия смисъл - местят го в основния ресторант, а след това - в “Панорамата” на последния етаж. В един момент става главен готвач на хотела.

Иван Манчев е щастлив с половинката си Ива Бека.

С подобно кариерно израстване и благодарение на сестра си Гергана, която от години живее в Швейцария и е известна художничка там, не е трудно през 1997 г. да го наемат в ресторант със звезда “Мишлен”. Въпреки самочувствието, придобито от предишната му позиция, Манчев разбира, че има да учи още много. Той се впуска в овладяването на занаята и за два месеца успява да се адаптира към обстановката и да комуникира с колегите си. Работи в Швейцария две години и овладява тънкостите на европейската кухня.

През 2003 г. шеф Манчев открива първия си ресторант в центъра на София, който се отличава от старите опушени заведения с европейски вид, порядки и изискана храна. Интересното е, че собственикът наема двама добри готвачи за кухнята, а той самият работи като сервитьор, за да общува с клиентите. Досега е близък със собственика на швейцарския ресторант и изпраща на специализация при него готвачи, работещи в заведенията му.

В телевизията Манчев влиза покрай колегата си Андре Токев. Двамата готвачи отначало водят радиопредаване с кулинарни съвети, след това започват да се изявяват по ТВ7. Там Манчев се запознава с продуцента, който по-късно го кани да направят “Черешката на тортата” по Нова тв. Предаването тръгва през 2011 г. и вече 15 години се радва на голям зрителски интерес. През 2014 г. шеф Манчев започва още едно кулинарно шоу - “Кошмари в кухнята”.

Макар шеф Манчев да не споделя много за личния си живот, снимки в социалните мрежи показват, че обича лукса, пътуванията и красивите жени. Настоящата му половинка, бизнесдамата Ива Бека напълно споделя неговия начин на живот. Двамата пътешестват по екзотични места, миналото лято плаваха с яхта из Средиземно море, а запознанството им става в прочутия алпийски ски курорт Куршевел, където попадат в обща компания. Там Ива Бека е с тогавашния си приятел, грък с бизнес в България, но скоро след като среща Иван Манчев двамата заживяват заедно. Интересното е, че тя е майка на гаджето на най-големия син на кулинаря, т. е. нещо като тъща на момчето.

Манчев има две деца от първия си брак - син и дъщеря, както и още един син от приятелската си Цветомила, заради която се развежда със съпругата си Марина. С Цветомила се разделят няколко месеца след раждането на бебето, но остават в добри отношения. По думите на Манчев двамата са имали различни очаквания от живота - тя искала да бъдат домошари, а той обичал да пътува, да ходи по купони и да общува с приятели. Въпреки раздялата Манчев прескача до Варна, където живеят бившата му приятелка и 4-годишното дете, за да помага в отглеждането му.

Сега обаче кулинарят се е кротнал до новата жена в живота си. Двамата дори са основали съвместна софтуерна фирма. Шеф Манчев е сменил и обкръжението си. Тъй като половинката му е приятелка с попфолк певицата Анелия, той често се появява в нейна компания, а миналото лято дори се качи на Рилските езера, където заедно с двете дами се включи в паневритмията на Бялото братство. Какво ли не прави любовта!