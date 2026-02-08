Бум на сватби край морето ще има през юни

06.06.2026 г. е най предпочитаната дата

Бум на сватби ще има в Бургас през месец юни. По традиция, сватбеният сезон е най-натоварен от май до октомври, но тази година заради интересно съчетание на цифри, юни месец се очертава да е пикът на венчавките, съобщиха от ОП „Граждански ритуали“.

13 двойки са заявили желание да се оженят на 06.06.2026. 12 са двойките, които искат да сключат брак на 20.06.2026, а 10 двойки са избрали датата 26.06.2026.

В Деня на влюбените – 14 февруари, четири двойки ще сключат граждански брак.

858 двойки са си казали заветното „да“ в Бургас през миналата година. Много от тях не са от Бургас, но избират града за своя ритуал, за да сключат брак край морето - в Казиното, или на остров Света Анастасия. Бургас е единственият град в страната, който предлага островна сватба.

Казиното е предпочитано заради разкошната гледка от терасата и възможността за фотосесия в морската градина. 31 са двойките, които през 2025 г. са избрали локацията за сключване на брак.

72 са смесените бракове, сключени през миналата година. Своя живот с бургазлии са обвързали граждани на 14 държави - Украйна, Русия, Полша, Германия, Норвегия, Естония, Латвия, Филипини, Италия, Турция, Франция, Ирландия, Англия, САЩ.



Текст под снимка: Сватбеният сезон е най - натоварен от май до октомври