Първият секретен град на СССР е построен насред морето

Модерното селището е най-голямата платформа за добив на петрол в света

Нефтените скали са затворен комплекс, недостъпен за граждани

Много преди появата на изкуствените острови в Дубай, СССР създава свой собствен уникален плаващ град. През 1949 г. съветското ръководство замисля един от най-амбициозните проекти на епохата – истински град в открито море! На огромни платформи възниква пълноценно селище с многоетажни сгради, клиника, кафетерия, пекарна и дори цех за производство на лимонада. Всички съоръжения са свързани с дълги надлези, позволяващи на автомобилите да се движат свободно по тях. Какво е това място и защо е невъзможно да се стигне до него днес?

На 42 километра от Баку се намира уникален град, построен върху кокили директно в открито море. Скрити под повърхността са богати нефтени находища, открити през 19 век. Добивът на черно злато от морето изглежда невъзможна мечта тогава, но в средата на 20 век съветските инженери го превръщат в реалност.

Проучвателна експедиция

След Втората световна война, с бързото изчерпване на запасите от петрол на сушата, Съветският съюз е принуден да търси нови ресурси в морето. През 1948 г. геоложка проучвателна експедиция, водена от Николай Байбаков, открива значителни запаси от петрол в района на Черните скали.

Строителството започва през 1949 г. По това време има недостиг както на материали, така и на подходящи технологии. Но малката дълбочина на морето близо до Черните скали (между 5 и 20 метра) прави възможно създаването на първите изкуствени острови с помощта на седем специално потопени кораба.

Работниците се настаняват на палубите им, живеейки в тесни кабини сред постоянния рев на вълните и високата влажност. Свързвайки ги с дървени дъски, инженерите създават основа за първите сондажни операции. Само година по-късно, кладенец с дълбочина приблизително 1 километър дава петрол и Черните скали са преименувани на Нефтени. Изкуствени насипи от пясък и скали, доставени с баржи, постепенно са добавяни към потъналите кораби. По-късно дървените опори са заменени с метални. Така, стъпка по стъпка, се ражда бъдещия плаващ град.

Индустриален център

Изграждането на Нефтените скали изисква наистина иновативни подходи. Надлезите, които свързват отделните платформи, се превръщат в разпростираща се „улична мрежа“ с дължина приблизително 350 километра, по която автомобилите се движат свободно.

През 50-те години на миналия век тук са построени първите двуетажни къщи, заедно с електроцентрали, кафетерия и медицински център. До 1970 г. централната част на селището е укрепена с масивна бетонна платформа, върху която са издигнати 5-9-етажни общежития, способни да издържат на най-силните бури.

Нефтените скали се превръщат не само в голям индустриален център, но и в пълноценно селище със собствена инфраструктура. Тук работят до 5000 души, пристигащи за смени първо с лодка, а по-късно с хеликоптер. За удобство на работниците, освен столова, са построени пекарна, цех за производство на лимонада, библиотека и кино.

Жилищните сгради са разделени на мъжка и женска част, а трапезарията е основно място за социални дейности и срещи. През 2000-те години централната част на селището е ремонтирана: построени са нови сгради, модерни общежития и музеят на Гейдар Алиев.

В продължение на 75 години Нефтените скали произвежда над 160 милиона тона петрол и приблизително 13 милиарда кубически метра газ за Съветския съюз. По съветско време това секретно селище представлява до 60% от цялото производство на петрол на континенталния шелф на СССР.

В наши дни

След разпадането на СССР поддържането на този огромен комплекс се превръща в сериозно предизвикателство. С течение на времето някои от конструкциите се рушат, много надлези са повредени, а част от сградите започват да потъват под вода. Покачващото се морско равнище на Каспийско море само влошава ситуацията: няколко сондажни платформи вече не са достъпни, а приземните етажи на сградите в самото селище редовно се наводняват. Постоянната влажност разрушава жилищните сгради и дори с по-високи заплати, малцина са склонни да работят там, във влажни условия и да рискуват здравето си. Нефтените скали остават под строга охрана. Обектът се счита за потенциално уязвим за саботаж, така че достъпът е невъзможен.

Въпреки постепенния си упадък, Нефтените скали остават впечатляващ паметник на човешката изобретателност. Тук се помещават няколко електроцентрали, жилищни сгради и общежития, пекарна, болница, пречиствателни станции за питейна вода и дори малък парк с дървета. Има и чайна, футболно игрище, а през 90-те години дори малка джамия.

Днес в Нефтените скали продължават да работят приблизително 400 активни сондажа, всеки от които произвежда по няколко тона петрол дневно. Оставащите запаси на находището се оценяват на приблизително 21 милиона тона и то продължава да бъде жизненоважна част от производството на петрол в региона. Въпреки суровия климат, постоянната влага, силните ветрове и морската сол, „Oil Rocks“ е пълноценен град насред морето. Този уникален комплекс дори е вписан в Книгата на рекордите на Гинес като най-голямата платформа за добив на петрол в света.