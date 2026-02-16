Духовен път ще свързва Странджа със Созопол. На 24 юни 2026 г., в деня когато се почита рождението на Св. Йоан Кръстител, официално ще бъде осветен първият по рода си поклоннически, пилигримски и културно-туристически маршрут, който ще свързва планината със Созопол – градът, който съхранява мощи на Св. Йоан Кръстител.

Наречен „Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“, маршрутът започва от град Малко Търново, преминава през сърцето на Странджа планина и достига своята духовна кулминация в Созопол – в храма Църква „Св. св. Кирил и Методий“, където през летните месеци на годината се съхраняват мощите на светеца.

Те са една от най-значимите археологически находки в България. Открити са през 2010 г. по време на археологически разкопки на остров "Свети Иван" край Созопол – запечатани в мраморен реликварий (мощехранителница), скрит в олтарната част на раннохристиянска базилика.

Пътят е с дължина 81 км и е предназначен за изминаване пеша или с велосипед. Той съчетава поклонническо и пилигримско преживяване, при което самото пътуване се превръща в част от личния духовен път към вярата, съобщават от Община Созопол..