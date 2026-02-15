В ложата на Лорда: Театруване от немай къде

Залите са чаршии за актьорска и словесна кинкалерия

Телевизията ражда тълпи и тези тълпи отиват в театъра

С повече от 30 години опит в модата и живота на висшето общество, Евгени ще отразява за вас горещите моменти от живота на богатите и известните. Лорд Минчев ще се изказва по злободневни теми, ще посочва модните личности на деня, ще бъде в началото и края на червения килим...

Да, личен неологизъм е думата театруване, но не мога с наличния ми речник да опиша с друго впечатленията си. Театруването е като квартируване, например, то е временно ползване на помещение да живееш или както в случая, чрез билет да се облекчиш интелектуално. Това са само пожеланията, често те не съответстват на нищо, видяно в залата. Театрите следват капиталистическия курс и защо не - създадени са да ни забавляват, но и да печелят. С днешните актьори може би не, но с мениджъри и реклама - получава им се да напълнят местата. Но имам чувството, че се продават дата, час и място, името на определен актьор или състав, а съдържанието на този добре прокламиран буркан съвсем не е ясно или обещаващо. Той бил голям актьор, водел нещо си по телевизията, дай да идем да го видим.

Телевизията ражда тълпи и тези тълпи отиват в театъра да видят своето божество от плът и кръв. Често - от сополи и пот. Случва се.

Някои фъфлят, изяждат думите, публиката се смее на слабо време, често напълно нелогично с казаното на сцената или предвиденото от автора и режисьора. Принизяването на сценариите и участващите до нивото на зрителя е и виновно и разбираемо. Виновно, защото се подценява публиката, в която може да има трима разбиращи от това изкуството и те да се почувстват унизени. Те ще ви презрат. Но вие разчитате на онези, които пляскат при всяко свое вътрешно усещане, объркват динамиката на спектакъла, но допринасят за еуфоричен шум в залата. Нащърбените краища на сцената, продънените седалки, също са обида към публиката, под чиито нос са наврени тези неща.

Скоро бях в Сълзата и пуснах сълза за небоядисаните краища на сцената. Идеше ми да пратя на следващия ден кофа черна боя или лично да боядисам. Немокаятлък е думата, която трябва да се използва, защото дори театъра да няма средства, ето аз, с две ръце и няколко евро, ще се включа в облагородяването на този храм.

Следват клозетни истории за двеста чинки, които търкат крак о крак, наметнали буланени палта и дебели чорапогащници. Опашка като за сладолед, ама без сладолед. Смятам, че ако се поиска едно евро за такса клозет, повечето стринки лесно ще се справят с положението. Казано накратко- Пижо и Пенда се тикат в тренда.

Театрите, стенд ъп комеди клубовете, дори операта, са последните възторзи на псевдоинтелектуалците, които трябва да задоволят повиците си за култура, която най- често не е това, за което имаме представа.

Fashion idol

Мария Бакалова

Топъл цвят, симпатична кройка и брошка за разкош - това е краткото описание за облеченото от Мария Бакалова. Актрисата е била критикувана от мен многократно, но съм вярвал в нейното естетическо развитие. Многообразието е част от смисъла на съществуването ни, макар да носи някои грешки. Този път Бакалова се е справила отлично и комплиментите към нея са компенсация за предишните ми критики. Растежа личи и по увереното лице, спокойствието, което този кадър излъчва. Браво, Мария, Холивуд Ви подхожда все повече.

Благотворителна изложба

Белчев гледа изкуство с Кристина и Пецов

Благотворителна изложба в Арт клуб Дипломат привлече представители на френския и български бизнес в България. Организаторът Стефан Банюл представи на присъстващите авторите, сред които Денис Алиев и Аиша Хадуши. Сред възторжените гости на изложбата бе бизнесменът Цветан Белчев - предприемач и иноватор, който поделяше компания с Кристина и Искрен Пецов. В пространството, където е творил до смъртта си Ставри Калинов, бяха показани художествени шедьоври, оценени от близо 250-те присъстващи. Специален гост бе актрисата Ирен Кривошиева, изпълнила пространството с шик и позитивизъм.

Гала церемония

Карен Милен с модна награда в Лондон

Световноизвестната дизайнерка Карен Милен ще получи награда за цялостно творчество на 6 март в Лондон. Това съобщи създателката на модните и бизнес награди Ребека Риофрио, също така - председател на Британското парламентарно общество за мода, изкуство и спорт. Гала церемонията и вечеря ще се проведе в частен клуб Mosimann’s а сред номинациите са Инфлуенсър на годината, Модел на годината, Бранд на годината. Частният клуб е известен със своята недостъпност и в годините са организирали много събития на кралското семейство. Сред тях - сватбите на Уилям и Кейт и Хари и Меган, диамантеният юбилей на Кралицата, рожден ден на Елтън Джон и други. Клубът организира и ВИП кетъринга на Олимпийските игри.