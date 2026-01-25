Как котката ви може да предскаже вашата смърт

Тревожното поведение на косматите любимци алармира за предстояща беда

С чувствителното си обоняние откриват болести много преди симптомите да се проявят

Никоя наука не може ясно да обясни удивителните екстрасензорни способности на животните, тъй като те противоречат на здравия разум. От древни времена е известно, че ако плъховете избягат от кораб, той е обречен. Как гризачите усещат опасностите, остава загадка. Наблюдавано е обаче, че не само плъховете, но и най-близките животински приятели на хората - котките и кучетата - притежават свръхчувствителност към опасност, болести и други беди. Те са смятани за четириноги “екстрасенси”.

Котките понякога са наричани “живи локатори” заради способността им да усещат проблеми. Например, по време на война, преди вражески въздушни нападения, обикновено привързаните котки започват да съскат, да се крият от хора и да се опитват да избягат от къщата. След като станат свидетели на странното поведение на своите домашни любимци, стопаните им се оттеглят в бомбоубежище.

Учените са доказали, че мъркащите животни имат силна връзка с местообитанието си. Например, ако котка, привързана към своя “дом”, бъде отведена на непознато място, тя лесно ще измине над 100 км, за да се върне. Има много истории и документирани доказателства за мъркащи любимци, пътуващи стотици километри, за да се приберат отново у дома.

Експертите смятат, че най-вероятната причина за това поведение са промените в магнитното поле на Земята. Тази хипотеза е потвърдена, след като на котки са поставени специални магнитни нашийници. Факт е, че тези устройства моментално нарушават навигационните умения на косматите животни, но не повлиява на екстрасензорното им възприятие.

Усещат всяка опасност

Мнозина вероятно са чували, че котките могат да усетят приближаването на опасност. Вече е доказано, че те проявяват голямо безпокойство и тревожност преди земетресение. Същото важи и за вулканичната активност: хората, живеещи в близост до активни вулкани, са склонни да разчитат на сетивата на котките, а не на прогнозите на сеизмолозите.

Съществуват няколко теории и за това как котките могат да предскажат смъртта на своите стопани. Според една от тях, човек, който е на път да умре, излъчва предсмъртна миризма, която котките усещат. Някои учени предполагат, че тази миризма съдържа едва доловима следа от кръв. Котките, както много други животни, усещайки този аромат, започват да буйстват и дори стават агресивни, изпитвайки паника: стават неспокойни, крачат из къщата и т. н.

Според друга теория, тези животни имат силно развита интуиция. С други думи, това е един вид котешко шесто чувство. Хората, които съзнателно използват същото това чувство, се наричат екстрасенси. Котешката интуиция по чудо се адаптира към човешкото енергийно поле. В повечето случаи тези животни неволно се нагаждат към кармата на стопаните си.

Невероятни лечители

Котките се смятат за забележителни лечители. Учените все още не могат да обяснят тази способност, но и не я опровергават. Животните се селектират според породите, чертите на характера и темперамента си, за да лекуват различни заболявания.

Мъркащите любимци имат чувствително обоняние, което им позволява да откриват заболявания много преди хората да забележат симптомите. Например, ако имате настинка, вашият домашен любимец може да я усети и да стане по-привързан към вас. Когато кръвната захар на човек се повиши поради диабет, котките усещат и проявяват тревожност и страдание. Тук не става въпрос за магнетизъм, а за тясната енергийна връзка между котките и хората. Ако биополето на собственика им излъчва предстояща смърт, домашните любимци (както котки, така и кучета) я усещат. За съжаление, те не могат да съобщят това вербално, така че изразяват своята загриженост и тревожност по всякакъв възможен начин: стават видимо нервни, скимтят (в случая с кучетата), тичат из къщата и т. н.

В последните етапи на фатално заболяване човешкото тяло освобождава още повече вещества, които котките могат да уловят, така че отговорът на въпроса дали котките усещат смъртта на стопанина е “да”.

Крият болката си

Котките несъмнено усещат и своята собствена приближаваща се смърт. Те често крият болката си от другите и не показват уязвимостта си. Това е еволюционен механизъм, който позволява на животните да оцелеят в дивата природа. В домашна среда обаче това поведение може да бъде опасно за здравето на животното.

Собствениците трябва да бъдат внимателни към своите домашни любимци и да следят за признаци на заболяване. Ако котката ви се чувства зле, опитва се да се скрие на уединени места или се държи летаргично, трябва да я заведете на ветеринарен лекар. Лечението трябва да се провежда под наблюдението на специалист, за да се гарантира, че домашният любимец се чувства по-добре и може да живее още много години.

Хипотезата, че животните могат да предчувстват бедствия, все още не е научно доказана. Това обаче не спира хората да се доверяват на “предсказанията” на своите домашни любимци.