В ложата на Лорда: Задава ли се генерал обединител?

Време за повече жени в политиката

Децата да бъдат извадени от своята интернет зараза

С оттеглянето на Румен Радев като президент на Републиката, се задава нов политически проект, нов политически ред, надявам се без реваншизъм и мерене на електората. Смятам, че с отварянето на вратата пред Радев, той ще бъде последван от ентусиазирани, но и подготвени личности, които да вила за благоденствието на България и добруването на хората, но правила с конкретна насоченост и срокове. Виновните да бъдат наказвани и изправяни пред избирателите, а не да чакат посланически постове някъде.

Източните страни дадоха много показателни примери за това, след които на никого, получил власт, няма да се прищат злоупотреби. Популизмът няма как да бъде избегнат и на политическата трапеза ще се появи апетит за вниманието на ЛГБТ “посланиците”, на които не пречи да бъде “намигнато” и да бъдат изслушани. Те винаги са удобен лиезон за пряка връзка с избирателя и някои негови нюанси, но както вече съм казвал, особено внимание и залитане там не бива за има.

Ако Радев не знае това, кой съм аз да му го напомням. За поколението Z, да бъде предвидена класна стая, но с твърди очаквания на матура. Те ще искат да си възвърнат вниманието от последните протести и няма нищо покварно в опитите им да се домогват до институциите. Тук само разумната политическа воля може да прецени обемите на това сътрудничество. Българите в чужбина са още един прилив на свежа енергия към онова, което Радев ще или няма предвид да направи. Да приемем, че той ще бъде лице или лидер на нова партия, привличането на българи, отдали се на гурбет и очаквания по света е разумно, наложително и справедливо. Той упорства срещу онези, за които се смята, че прокудиха българите навън, нека е онзи, който ги прибира обратно. Аз лично ще му стисна ръката според това колко много обръща внимание на именно този социален въпрос.

Раждаемостта и насърчаването є беше много внимателно разглеждан въпрос преди 1990 година, а днес повече отвсякога той трябва да бъде погледнат от глобална гледна точка. Политиката на Орбан в това отношение може да даде пример на евентуалния нов лидер на евентуалната нова партия. Ако на досегашният президент му се гмурка в стоте обещания на БСП - Обединена левица за последните избори, там може да намери добре премислени, вероятно изобщо неприложени обещания, които да освежи. Искам от Радев повече жени в политиката, чиято енергия на загриженост и майчинство да покори електората, но и да го удостои с майчинските усилия, изпълнени обещания и напътствия.

Жените в политиката да са морален и естетически пример за нацията, нагледала се на толкова много поли, но не и на женственост. Децата - те трябва да бъдат извадени от своя унес, от своята интернет зараза и да бъдат върнати на спортните площадки. Без да им бъде отнет интернетът и произлизащите от това удобства. Децата да посещават цехове, производства и да бъдат изслушвани заради тяхната невинност и интересен поглед към живота. Нека Румен Радев да се превърне в обединител на нацията и да показва на света добрите си намерения, без да ни откъсва от някои добри евроидеи, но и без да коленичим пред неразумни такива. Да бъде!

Fashion idol

Павела Апостолова

Деликатна и крехка, водещата на спортни новини в БНТ, зарежда атмосферата с благоухание на цветове и естетически надежди. На рождения ден на сина си Матео, красавицата блесна с комбинация по Ив Сен Лоран, все още трудно приложима за необученото модно око. Оранжево- червеното и виолетовото бяха запазена марка на Сен Лоран, с която разтърси света в началото на кариерата си. Павела отдава почит на това със стилна рокля, потекла като малък ручей в скалите на хорското одобрение. Видно е, че тя ще стигне до своето естетическо езеро и ще го превърне в океан от въображение и идеи.

Звезден рожден ден

Немска на ливански ресторант за 45

В деня на 45-ия си рожден ден попфолк принцесата Соня Немска се радваше на много приятно, леко и весело настроение. То бе породено от стотици роднини, приятели, фенове и последователи от България и чужбина, обадили се или писали по повода. През целия ден звучаха нейни песни по тв Планета, което мултиплицира празничния рефрен. Вечерта, преди участие в Харманли, Немска вдига наздравица с дъщеря си, племенницата и няколко приятели в ливански ресторант в София. Красивата є дъщеря Рая е репортер в сутрешното предаване “Твоят ден” по Nova News и с всеки изминал ден става все по-добра.

Мода и стил

Женени с деца на сватбено изложение

С много вкус, старание и вълшебства премина второто сватбено изложение Астория. Организаторката Ани Сарандева посрещна над 2000 посетители в рамките на един ден, в края на който бе разрязана торта, достойна за Гинес. Сред първите гости на Сарандева бяха бизнесдамите Адриана Василева, Данаила Пассия и Светла Евтимова, които макар вече преминали през венчило, с радост разгледаха предложенията. Изключителната изява на ансъмбъл Българе трогна изложители и гости. На вниманието на всички бяха представени млади изпълнители и танцьори, бижута, аксесоари, както и плодово вино от портокали.