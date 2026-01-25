Милица Гладнишка си прави майтап със Сашо Кадиев

Водещият на “Кой да знае?” отговаря със снимки от Малдивите

Докато Александър Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева се радваха на почивка на Малдивите през януари и празнуваха с малко закъснение първата годишнина от сватбата си, екранната дружка на актьора от предаването “Кой да знае?” Милица Гладнишка реши да си направи закачка с него. Тя пусна в Инстаграм видео, на което е по домашни дрехи, с капитанска шапка на главата, кикоти се и бута по заснежен балкон леген със сурвачка и неща за закуска - препратка към една от снимките на Кадиев, в която с жена му показват колко е неудобно да се закусва в басейн.

“Докато Сашо е на Малдивите...”, написа Милица, след което добави: “Сашо Кадиев, обичаме те, ела си тук”. Вместо него є отговори майка му Катерина Евро: “Мили, нека си поседи там, че ни къса нервите и на двете!” “Ха, ха, права си, Кате”, отговори Гладнишка. А Сашо Кадиев и жена му захраниха социалните мрежи с горещи снимки от почивката, подписани със “Семейство Малдиеви”.

Запознати с екзотичните дестинации коментират, че ваканцията на двойката на остров Канифуши, където се намира един от най-луксозните ол инклузив комплекси на Малдивите - “Atmosphere”, вероятно струва около 20 хил. евро заедно със самолетните билети. Там цените варират според сезона между 1100 и 1300 евро на ден, а семейството е наело вила от 150 квадрата със собствен басейн и плаж. “Абсолютен рай” нарекоха острова с безкрайни ивици от бял пясък двамата “отшелници”.