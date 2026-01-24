Сексуалните мистерии около Екатерина Велика

Враговете на императрицата са автори на вулгарните слухове за нея

Миела си лицето със зелева саламура и похапвала изискани френски ястия

Вече над двеста години руската императрица Екатерина II Велика не е между живите. Тя умира през 1796 г. - от инсулт, а не от някакъв перверзен акт с животно. И въпреки това, този скандален и абсурден мит все още се помни. В действителност, Екатерина претърпява същата съдба като много силни жени през историята, които се осмеляват да живеят и обичат открито: репутацията им е унищожена чрез слухове за сексуални “грехове”.

Наистина ли Екатерина II има интимни отношения с кон? Категорично не! Тя не умира в резултат на някакъв абсурден, зверски акт. И не, тя не конструира никакви сложни съоръжения от ремъци и макари, за да окачи кон над себе си и да легне под него. И, разбира се, никакъв хамут не се къса, а жребецът не пада върху императрицата, уж смачквайки я до смърт.

Гнусни атаки

Днес Екатерина Велика (която царува от 1762 до 1796 г.) е призната за един от най-великите реформатори на Русия. Тя активно насърчава образованието, културата и науката, подкрепя идеите на Просвещението и улеснява разширяването на империята - от анексирането на Крим до разделянето на Полско-литовската държава. Благодарение на нея Русия се превръща в основен играч на световната сцена.

Но още от началото на царуването си Екатерина е обект на множество слухове, разпространявани от нейните противници, както в двора, така и извън него. Мнозина са обезпокоени от самия факт на възкачването ѝ на трона - все пак не е рускиня, а немска принцеса. Родена в Прусия под името София, тя приема православието и името Екатерина, след което се омъжва за бъдещия император Петър III. Бракът им се оказва катастрофален и само шест месеца след възкачването му на трона тя извършва преврат с подкрепата на армията. Петър умира в затвора 8 дни по-късно - и вината за смъртта му пада върху Екатерина.

През цялото си 34-годишно царуване тя е постоянно критикувана: за западните си симпатии, за очарованието си от френските идеи и особено за близките си отношения с фаворити в двора. Именно личният ѝ живот става основа за гнусни атаки и изфабрикувани обвинения.

Руската императрица е описвана като жена, ненаситна в желанията си, заобиколена от тълпа млади любовници, които обсипва с подаръци, титли и влияние. Един от тях, Станислав Понятовски, дори става крал на Полша. Носят се и слухове, че в покоите ѝ има мебели с неприлични дизайни - например маси с фалически крака и бюстове вместо плотове. Но всичко това са спекулации, неподкрепени от нищо друго освен от фантазиите на завистливи хора.

Историята многократно показва, че влиятелните жени са най-лесно дискредитирани чрез обвинения в разврат. Клеопатра, Мария Антоанета, Ан Болейн - всички стават жертва на подобни атаки. Екатерина наистина не крие сексуалността си, но по този начин провокира омразата на много мъже. И това не са само слухове в дворцовите коридори - лъжи за нея се разпространяват и в европейските вестници.

Една британска карикатура, озаглавена “Императорската крачка”, изобразява Екатерина, изправена с разкрачени крака над Русия и Константинопол, с редица монарси под нея, които се взират в полите ѝ. Някой казва: “Каква грандиозна експанзия!” Друг добавя: “Дори цялата турска армия не би я задоволила!”

Легендата за “конския” край на Екатерина е особено вулгарна - и напълно невярна. Реалността е далеч по-проста и трагична. Екатерина припада в тоалетната, губи съзнание, изпада в кома и умира на следващия ден на 67-годишна възраст. Без перверзии, без драматични падания на жребци - просто краят на живота на една велика жена, достоен за уважение.

Царски апетит

Императрицата с удоволствие похапвала руски гозби.

Екатерина обича да се облича добре и именно под нейно управление Франция се превръща в признат законодател на модата, чието влияние бързо се разпространява в много сфери на живота на руската императрица - от начина на обличане и реч до предпочитанията към храната.

И да, нека си го кажем, руската императрицата се слави с ненаситния си апетит - наред с прости, непретенциозни ястия, тя се наслаждава на всякакви деликатеси. Ето например списък с ястия в едно от храненията на Екатерина II: “Пуйка с шио, терини с крилца и зелено пюре, патица със сос, мариновано пиле, костур с шунка, пулардес с трюфели, лешник по испански, костенурки, чириата с маслини, компиенска тортила, дванадесет салати, седем соса и тарталети.”

Впечатляващо, нали?! Особено като се има предвид фактът, че много от нас дори не могат да си представят какво всъщност представляват повечето от тези ястия! Диетата на императрицата обаче включва и прости ястия. Например, Екатерина обича кисело зеле и вярва, че саламурата му помага за запазване на младостта на кожата ѝ, затова си мие лицето с нея всяка сутрин. Тя също искрено се наслаждава на вкуса на обикновената руска зелева чорба или каша.

Хранителните навици и предпочитания на императрицата до голяма степен са повлияни от Франция - или по-скоро от френските готвачи, които тя наема веднага щом се възкачва на трона. Именно те запознават Екатерина Алексеевна, а оттам и цялото висше общество, с марципан, аспержи, бланманже и други деликатеси, за които руското благородство не е чувало!

Разточителният апетит на Екатерина II струва на хазната астрономически суми. Една вечеря за 10 души излиза до 80 рубли! По онова време с тези пари могат да се купят например 80 малки неподвързани книги или 24 000 версти (приблизително 25 600 км) пътуване с карета, или 8000 версти (8 560 км) с пощенски дилижанс. Но какво пък - тя е кралицата...