Актрисата Елен Колева, една от музите на Кайо: Благодаря ти за онази любов на думите

Актрисата Елен Колева написа кратко, но прочувствено слово за сбогом с поета Калин Терзийски, който почина на 22 януари на 55-годишна възраст.

Кайо, както го наричаха в артистичните среди, бе редактор на първата стихосбирка на Колева. "Мактуб. Стихотворения за съдбата" бе издадена през далечната 2015 година, като автор на илюстрациите към книгата също бе Терзийски.

Той никога не е криел, че Колева бе една от неговите музи и любови. Въпреки, че близостта им не бе трайна, двамата останаха с добри чувства един към друг. В добри отношение до край остана и с друга красива актриса - Диана Димитрова, която освен с изявите в киното и театъра, е и художник, досущ като Терзийски, който не спираше да рисува, паралелно с писането.

"Имал съм много жени и много любови, но само една жена беше и е винаги до мен - и това е Ивана", обичаше да казва Терзийски за дългогодишната си спътница - психиатърът Ивана Генова.

Ето как се сбогува Колева с писателя, автор на романа "Алкохол":

"Поезията е форма на любов,

която не умира заедно с тялото.

Тя преминава през думите,

през срещите,

през Мактуб.

Благодаря ти

за онази любов на думите,

в която смъртта няма последната дума..

R. I. P Калин Терзийски"