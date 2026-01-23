Последният стих на Калин Терзийски: За смъртта

Последният микроразказ, което писателят Калин Терзийски е публикувал в социалните мрежи, е проза за смъртта. Написаното е споделено с аудиторията му на 14 януари.

Терзийски си е отишъл вчера, 22 януари, в дома си. Вестта дойде от брат му Светослав.

През март месец Терзийски щеше да навърши 56 години.

Той е носител на голямата награда на Европейския съюз за литература през 2011 г. Награден е за книгата "Има ли кой да ви обича".



Поклонението ще се състои на 24 януари, събота, от 13:30 ч. в Ритуална зала на Централни софийски гробища.





РОДИНА

Тате Кольо лежеше болен. Аз отидох в дома му

да го гледам. Имаше нещо там рак и май чакаше да умре.

Никой не иска да умре, но се налага. Ходехме в диспансера и сядахме на пейките да чакаме.

Чели ли сте Реймънд Кървър. Не сте. Хубаво. Та седяхме, той държеше бастуна си и казваше

я отиди за едно капучино. И аз отивах. И той казваше - разкошно е.

После се влоши и умря. Беше в ръцете ми. Случват се и такива неща.