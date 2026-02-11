Изложба и галапремиера на уникален том в Националната библиотека с участието на Кубрат и Тервел Пулеви

Проф. д.п.н. Александра Куманова ще представи трикнижието „Авраамическите религии (Юдаизмът – Християнството – Ислямът) в България: Кратки исторически енциклопедии“.

Премиерата ще се състои на 13.02.2026 г. в 16:00 ч. в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Събитието ще събере академичната общност от България и партньорски университети на УниБИТ и ще се реализира под Председателството на:

проф. д.ик.н. Стоян Денчев – председател на Съвета на настоятелите на УниБИТ и първи титулен рецензент на книгата, доц. д-р Калина Иванова – директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

Опусът „Авраамическите религии (Юдаизмът – Християнството – Ислямът) в България: Кратки исторически енциклопедии“ представлява 223-ят енциклопедичен труд на преминалия в Небесното царство историк и филантроп проф. Милен Куманов (13.02.1942 – 22.11.2021) и 41-ят том на енциклопедичната серия „Факлоносци“ на издателството на УниБИТ „За буквите – О писменехь“. Изданието е резултат от научните дирения на международен екип от учени от шест държави, чийто ръководител е проф. д.п.н. Александра Куманова – съпруга на историка – филантроп.

Терминът Авраамически религии е обобщен дескриптор на елементите, споделяни от Юдаизма, Християнството и Исляма и произхожда от името на Пазителя на вярата и Приятел на Бога Авраам (Ибрахим) – легендарният общ основател на трите вероизповедания.

Трикнижието е под научната и езикова редакция на проф. Цветан Теофанов (Сорбона, Франция), проф. Лариса Найдич (Еврейски университет в Йерусалим, Израел), проф. Иво Панов (СУ „Св. Кл. Охридски“) и е образец за енциклопедични издания в лоното на първопроходците на жанра у нас – д-р Петър Берон, акад. Никола Михов, проф. Тодор Боров, д-р Николай Н. Николаев.

На премиерата се открива изложба от презентираните трудове, конфигурирана от слънчевия символ IYI, който се счита за основен прабългарски знак, свързван с върховния бог Тангра. Тангризмът (Зороастризмът) е изворът на Авраамическите религии.

Прави се и дарение от проф. А. Куманова на костюмите – хламиди на хановете Кубрат и Тервел, създадени по концепцията на проф. Васил Златарски, за декодирането на която проф. М. Куманов отдава години от живота си. Докато концепцията за хламидата на хан Кубрат няма протографи и в създаването ѝ проф. А. Куманова кани да участва Кубрат Пулев (Световен шампион по бокс в свръхтежка категория), за хламидата на хан Тервел – в образа ще се въплъти Тервел Пулев (Олимпийски медалист по бокс в тежка категория) – са анализирани от нея и фрески, и мозаечни композиции, и икони с образа на Св. Тривелий и картини.

Олицетворилите образите на хановете в оратория на УниБИТ (23.05.2025) ген.-майор Груди Ангелов, Кубрат Пулев и Тервел Пулев ще открият костюмите.

На форума се предвижда и огласяването пред научната общност на финализирания с участието на 2883 студента на УниБИТ и създаван в продължение на 20 г. тезаурус на българската изящна словесност за 13 века, планиран да бъде публикуван скоро.