Откриха изложба на виртуоз в маслената живопис

В галерия "Георги Баев"

В галерия "Георги Баев" бе открита изложбата „Отвъд времето“ на Божидар Калъчев (19 януари 1949 – 27 юли 2019 г.)

Калъчев е посветил живота си на живописта. Той е един от знаковите бургаски творци, оставил траен отпечатък върху местната и националната художествена сцена. Сред най-известните му произведения са: „Дама с контрабас“ (2007), картина която привлича интереса на колекционери и ценители на изкуството, „Прозаичен сън“ и др.

Като председател на Дружеството на художниците в Бургас, в продължение на 12 години, Божидар Калъчев възстановява изложбата „Приятели на морето“, организира графичен пленер в Бургас и живописен пленер в Малко Търново, ръководи голям ремонт на графичната база в Бургас.

През 2002 г. е удостоен с наградата „Художник на годината“ за изключителен принос в бургаското изобразително изкуство.

Творбите му са представяни в самостоятелни и общи изложби у нас ,а също и в Белгия, Франция и Турция.