Участници от три континента идват в Ямбол за „Кукерландия“

Маскарадни групи и делегации от Европа, Азия и Африка пристигат в Ямбол специално за международния фестивал „Кукерландия“.

Едно от най-колоритните събития в България ще се проведе от 25 февруари до 1 март и ще превърне града в сцена на древни традиции, ярки костюми и магични ритуали.

В рамките на петте фестивални дни жителите и гостите на Ямбол ще могат да посетят разнообразни изложби, конкурси, открити работилници и пъстри базари.

Маскарадните дефилета започват на 26 февруари с детския фолклорен празник „Аз съм кукерче“, в който ще се включат групи от детски градини, училища и читалища.

Кукери от група "Джамал" - Долни Богров, обл. София. Снимки: Владислава и Павлин Веселинови, VPPhoto

Следващите дни градът ще бъде огласен от звънците на няколко хиляди кукери, мечкари, сурвакари, джамалари, бабугери, старци, русалии и сурати.

Състезателните дефилета на мъжките и младежките маскарадни групи ще се проведат на 28 февруари и 1 март на две сцени в Градския парк. Приемът на заявки за участие продължава.

Началото на „Кукерландия“ ще бъде отбелязано със зрелищния музикално-танцов и огнен спектакъл „Огън и лед“, създаден специално за фестивала от хореографа Асен Павлов. На 27 февруари от 18:30 часа на сцената пред Община Ямбол ще се изявят танцьорите от Ансамбъл „Чинари“, вокалната формация „Булгарина“, музикантите от „Етнотикс“, перкусионистите от „Чинари Дръмс“ и огненото шоу FIRETER.

Водещ на официалното откриване ще бъде актьорът Александър Сано.

Кукерите от различните краища на България имат разнообразни маски и костюми, което прави всеки маскараден фестивал все по-интересен. Снимки: Владислава и Павлин Веселинови, VPPhoto

На 28 февруари от 19:00 часа, отново пред Община Ямбол, Национален ансамбъл „Българе“ ще представи специално подготвен спектакъл на хореографа Христо Димитров.

Навръх рождения си ден – 1 март – Ути Бъчваров ще отвори „Кукерска трапеза“ в центъра на Ямбол. Кулинарният шоу-спектакъл започва в 12:00 часа пред сградата на „Български пощи“ на ул. „Г. С. Раковски“.