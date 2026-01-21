Носителят на "Грами" Грегъри Портър пее в София

След два концерта в Пловдив, джаз и соул артистът Грегъри Портър, удостоен два пъти с „Грами“, ще изнесе първия си концерт в София. Събитието е днес, 21 януари, в зала 1 на НДК, съобщават организаторите.

Ще звучат някои от най-емблематичните му хитове от албумите Liquid Spirit, Take Me To The Alley, Nat King Cole & Me и Still Rising.

Грегъри Портър е сред най-успешните мъжки джаз вокалисти в света и един от най-продаваните звукозаписни артисти. Отличен е с три платинени и девет златни албума. Има близо 340 000 последователи в Spotify и над 193 милиона гледания във видео платформите. „Гласът ми е дар от Бога и искам да го споделя с хората”, казва той.

Портър изнася концерти в най-престижните зали в света, сред които Royal Albert Hall и Olympia. Имал е съвместни проекти със Стиви Уондър, Moby, Disclosure, Сам Смит и Джеф Голдблум.