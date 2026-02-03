Изложба проследява развитието на портрета в българската живопис

Присъстват група художници от движението “Родно изкуство”

Мащабна музейна изложба “Портретът в живописта” може да се види в Градската художествена галерия във Варна до 23 февруари. Тя съдържа произведения от фондовете на културната институция от началото до края на ХХ век. Инициативата е част от поредицата музейни изложби, които екипът прави през последните години, припомня кураторът на експозицията Румен Серафимов. Сред тях са “Новатори от 80-те години”, “Пейзажът и градът” и “Тя” - с женски портрети.

“Портретът в живописта” дава поглед към различните стилове в може би най-стария и престижен жанр на живописта, които се проявяват в българското изкуство през ХХ век, и предлага среща с рядко показвани и дори непознати на публиката произведения от фондовете на Градската художествена галерия “Борис Георгиев”, казва Серафимов.

От първите две-три десетилетия на ХХ век са представени Иван Мърквичка, Александър Мутафов, Стефан Иванов, Цено Тодоров, Никола Ганушев, Христо Берберов, Асен Белковски и варненецът Борис Георгиев. Те са академични реалисти и изграждат портретите по класически начин - с внимателно, прецизно и дълбоко интерпретиране на психологията на портретираните. Най-ранното произведение в изложбата е двоен женски портрет на Александър Мутафов от 1905 г.

Присъстват група художници от движението “Родно изкуство”, създадено в началото на 1920-те години - Владимир Димитров Майстора, Васил Стоилов, Владимир Рилски, Стоян Венев. Те правят своите портрети малко по-условно, с поклон към нашата иконна традиция, с характерна идеализация и по-стилизирани образи. Майстора присъства с портрет на млада девойка, посочва кураторът. Представени са и художници, които излизат на сцената през 1960-те години - Светлин Русев, Бисера Прахова, Калина Тасева, Найден Петков, Лиляна Русева, както и варненските автори Дария Василянска, Маргарита Денева, Снежина Попгенчева, Емануил Попгенчев.