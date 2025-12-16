Бургаски артисти обединяват сили за закупуване на нов роял

Бивши ученици на Музикалното училище (НУМСИ) „Проф. Панчо Владигеров“, организират благотворителен концерт за закупуване на нов роял. Под мотото „Нов роял за талантите на Бургас“.

Събитието ще се състои на 16 януари в зала „Тончо Русев“ на НХК и под мотото "Нов роял за талантите на Бургас". То е поредното посветено на голямата цел - осигуряване на средства за закупуване на концертен роял от професионален клас, каквото училището към момента не притежава.

На сцената ще излезе оркестър, съставен от бивши и настоящи възпитаници на НУМСИ – музиканти с утвърдени кариери, които носят авторитет на училището далеч извън пределите на Бургас и България. Публиката ще чуе специална програма, включваща Рапсодия „Вардар“ от Панчо Владигеров, Концерт № 1 за пиано и оркестър от Дмитрий Шостакович със солисти Венета Нейнска и Ян Дунев, и др.

Концертът ще бъде под диригентството на Калина Василева, а концертмайстор ще бъде цигуларката Грета Мутлу, която пристига специално от Лондон за участието си в проекта.

Всички музиканти се включват напълно безвъзмездно, водени от професионалното разбиране, че качественото образование не изисква само преподаватели и ученици, но и адекватна инструментална база. Дарителската кампания е инициирана от фондация „Солинария“, към която се присъединява и София Арт Институт.

Без роял от висок клас младите музиканти са поставени в неравностойно положение спрямо техните връстници от други музикални центрове.

Благотворителна кампания за новия роял вече организираха и талантливите бургаски художници, които предоставиха свои творби. Две картини на легендарния творец - Георги Баев - Джурлата, дари и синът му - Иво Баев.