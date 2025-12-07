Вежди Рашидов реди нови акварели в коледна изложба

По традиция около своя специален ден той представя нови творби

Експозицията носи името “Дървото” и е вдъхновена от една вечна тема

Всяка година именитият творец празнува с атрактивна изложба

Ценители на изкуството се събират в София този четвъртък от 18 часа

В най-празничния месец от годината Вежди Рашидов представя акварели в нова коледна изложба. Тя ще бъде открита в неговата арт галерия “Вежди” в 18:00 часа на 11 декември /четвъртък/.

В модерното вип арт пространство на ул. “Симеоновско шосе” 97 к в София ще бъдат показани 60 нови акварела на именития творец. Коледната изложба носи името “Дървото” и е вдъхновена от една вечна тема. Ето как

Вежди Рашидов разказва за идеята си да сътвори тези акварели:

“Дървото е част от един човешки живот. След като е посято, то носи вълненията на своя растеж, пускайки дълбоко корени в земята и изправяйки високо снагата си с вдигнатите си като преплетени ръце клони. Със сезонните си цветове и с корона, пропускаща синьото небе и богата на цветове, на особени и причудливи форми, дървото докосва вековната си есен и се сгромолясва със сила, която носи спомени за хората. Спомените за дървото са толкова, колкото човешкият живот би понесъл. Какво красиво нещо, част от нас! И вечна тема за изкуството.”

Само три дни по-късно - на 14 декември, Вежди Рашидов ще отпразнува своя 74-и рожден ден. По традиция около своя специален ден той представя нови творби. Миналата година през ноември зарадва почитателите си с изложба с името “Еротикон”, включваща 24 акварела и 7 скулптури, вдъхновени от една вечна тема в пластичното изкуство.

През 2023 година, дни преди рождения си ден, Вежди представи “Пейзажи от Гърция” - съвместно с друг талантлив творец - Захари Каменов и е вдъхновена от тяхно общо пътуване до южната ни съседка.

През 2022 година също имаше една много запомняща се изложба - тогава Рашидов избра да покаже своята лична колекция живопис, включваща забележителни картини от 17-и, 18-и и 19-и век. В експозицията бяха събрани картини на големи майстори, включително и на Рембранд.

През 2021 г. Рашидов отбеляза своята 70-годишнина с експозицията “Вежди и приятели”, в която събра известни свои произведения, както и едни от най-хубавите творби на близките му приятели Атанас Яранов, Валентин Старчев, Георги Трифонов, Георги Божилов-Слона, Светлин Русев, Свилен Блажев и други.

Елитната арт галерия “Вежди” отвори врати на 1 октомври 2021 година и вече се утвърди като любимо място за ценителите на изкуството. В арт пространството на бул. “Симеоновско шосе” 97к в София Рашидов показва както свои произведения, така и творби на доказани майстори на изкуството, а освен това дава поле за изява на обещаващи млади таланти.