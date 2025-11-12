Продадоха картини на Иван Вукадинов и на Кольо Карамфилов за половин милион

Картини на едни от най-известните български художници – Иван Вукадинов, Генко Генков, Димитър Буюклийски-Мичи и Кольо Карамфилов – бяха продадени за десетки хиляди евро по време на първия търг на Artmark за Следвоенно и Съвременно изкуство в София.

Аукционът, проведен на 11 ноември, е постигнал общ оборот от 250 000 евро и според организаторите бележи нов етап в развитието на българския арт пазар.

Сред най-оспорваните лотове беше „Пейзаж от Добруджа“ на Иван Вукадинов, който стартира от 3 000 евро и достигна впечатляващите 20 000 евро – четири пъти над прогнозната стойност и нов рекорд за автора.

„Горски пейзаж“ на Генко Генков също привлече ожесточено наддаване – от 5 000 до 13 000 евро, докато творбата „Голо тяло“ на Мичи бе продадена за 16 000 евро.

Истинският връх на вечерта обаче бе „Рибена кост“ на Кольо Карамфилов, която вдигна залата на крака – наддаването премина през 28 стъпки и спря на 14 000 евро.

По думите на организаторите, резултатите показват засилен интерес към българското съвременно изкуство и „зрялост на местния арт пазар, който вече се доближава до европейските тенденции“.