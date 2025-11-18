Михаела Филева в нов български мюзикъл за 90-те години

Владимир Михайлов и Владимир Зомбори също са част от екипа

“Тайната на музиката” с премиера в НДК

След “Книгата на мечтите”, творческият екип се завръща под продуцентството на Fest Team.

Новият български мюзикъл “Тайната на музиката” беше представен премиерно снощи в НДК. След “Книгата на мечтите”, творческият екип се завръща под продуцентството на Fest Team.

“Тайната на музиката” отвежда зрителите в България от 90-те - време на преход, несигурност и търсене на нови каузи и опори, но и на нови мечти. Вълнуваща оригинална музика на живо и изключително силна емоционална история превръщат спектакъла на български език в преживяване за малки и големи.

Режисьор отново е Уест Хайлър, заедно с Александър Чобанов (идея и либрето). В екипа са още Любомир Денев-син (музика и оркестрация, диригент) и Михаела Филева (текстове на песните). Всички те представят спектакъл, който улавя духа на 90-те и носи съвременно послание за силата на изкуството, приятелството, семейството и прошката.

Историята проследява 14-годишната Ема (Алина Данева, Ева Ралякова и Сияна Зонева), която заедно с майка си Ана, се завръща в родния си град при баба си Калина (Вяра Табакова) след загубата на своя дядо, маестро Петър Стоименов (Цветелин Павлов). Когато разбира, че неговото пиано е попаднало в ръцете на местния лихвар Кънчо (Владимир Михайлов), тя събира смелост и помощ от нови приятели, за да върне най-голямата ценност на дядо си и да довърши последната творба на маестрото.

В сърцето на това приключение е даскал Филип, изигран от Владимир Зомбори, той е човекът, който учи децата, че първата нота е всъщност първата крачка към сбъдването на мечтите им. Сред тях е и Моника (Теодора Василева) - момиче от ромски произход, за което ролята е написана специално. Тя не само играе, а живее своята история на сцената, превръщайки я в място, в което всички са равни.