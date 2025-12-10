Ученик реди първа самостоятелна изложба в зала “Валери Петров”

Талантлив възпитаник на Първа езикова гимназия ще открие първата си самостоятелна изложба в зала “Валери Петров” на Регионалната организация на евреите на ул. “Тича” 5 във Варна. Алекс Маринков е ученик от 11 клас, занимава се с изобразително изкуство от малък и има редица награди от национални и международни конкурси по традиционно и дигитално рисуване. На 11 декември от 18:00 часа той ще представи експозицията си от масло и акварел, озаглавена “Прохождане”.

“Да подкрепим един млад талант и да му вдъхнем увереност в творческия му път”, апелира председателят на РОЕ Олег Калдерон в покана към варненци за откриването на изложбата. Той изразява надежда, че успелите жители на града ще обърнат внимание на творците, инвестирайки в изкуство, което винаги е с дългосрочна принадена стойност.

“В нашия град с многовековна история, традиции и многообразие от етноси има автори и галерии, в които всеки би могъл да намери нещо стойностно. Намерете своето, вдъхнете повече красота в живота си. Време е да събудим мецената в себе си”, призовава Калдерон.