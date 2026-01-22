Варна с богат зимен афиш от събития

Богат афиш от концерти, танцови спектакли, изложби, арт работилници и майсторски класове е включен в културната програма във Варна през зимните месеци. Събитията са безплатни за публиката благодарение на спечелен от общината проект, финансиран с 2 млн. лв. от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Началото бе поставено в края на миналата година, а културните събития при вход свободен ще продължат до края на месец март, като местната хазна е осигурила допълнителни близо 1 млн. лв. за провеждането им.

На 20 февруари в Операта ще има трибют на Queen, а на 6 март – на Майкъл Джексън. Концертите с оркестър, хор и солисти ще бъдат дирижирани от маестро Роберто Молинели.

През март са предвидени четири представления на танцовия спектакъл Future Cargo на различни места - Уейк парка, Фестивалния и конгресен център и в кв. „Аспарухово“. Научно-фантастичното танцово шоу на Фрауке Рекварт и Дейвид Розенберг ще се играе в 12-метров камион, който се преобразува в сцена, със силно въздействащ кинематографичен пейзаж.

Към младежката аудитория е адресиран и предстоящият Hip-hop и Stand-up концерт, а за най-малките почитатели на изкуството - от 20 февруари до 31 март Държавен куклен театър - Варна ще разкрие арт работилница „Зелена сцена - бъдещето е сега!“

Сред акцентите е и спектакълът на Стефан Цанев „Деца на света“, който ще се играе на 27 март на сцена Филиал.

В програмата влизат изложбите „Човешкото и божественото в изкуството на XVII и XVIII век“ - колекции европейска живопис на ГХГ „Борис Георгиев” и УНИАРТ, „Вълни през времето: Варна - град, роден от морето” в Регионалния исторически музей и „Вечни теми, нови форми” в Галерията за графично изкуство.

Ще има още майсторски клас с проф. Минчо Минчев и творческа лаборатория „Сценографията и новите медии“ с лектори Борис Далчев и Яна Меламед.

Предвиден е и образователен модул с проекта „Варна и морето: срещи и брегове“. Той ще обхване над 100 деца и ученици с ателие за изготвяне на Pop up картичка и работилница за изработване на морски фар от рециклируеми материали.

В Бургас също богата филмова програма очаква зрителите в Културен дом НХК. От документално кино и рок легенди, до европейски игрални филми и срещи с творци – програмата предлага събития за различни вкусове и поколения през януари.

Филмов уикенд започва на 23 януари от 19:00 часа, с прожекцията на най-гледания документален филм в света на рок музиката – „Историята на Led Zeppelin“.