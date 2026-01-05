Навръх Богоявление в Бургас: Трима Йордановци с обща изложба

Автор: Мария Кехайова, "Труд news", Бургас
Изкуства

По стара вече 27-годишна традиция известните и високоценени бургаски художници Йордан Маринов, Йордан Петров и Йордан Ангелов ще отбележат Богоявление с обща художествена изложба. И тази година тримата съименици ще отбележат празника си, представяйки нови творби пред публиката.

Експозицията ще бъде открита на 6 януари от 13:30 ч. в изложбената зала на ул. „Александровска“ 22. Събитието се реализира с подкрепата на Община Бургас и Дружеството на бургаските художници.

Изложбата е утвърден акцент в културния календар на града и неизменно привлича почитатели на изобразителното изкуство.

