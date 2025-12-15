Варна ще има Алея на рока в Аспаруховия парк

Автор: Даниела Фархи, "Труд news", Варна
Изкуства
Началото на Алея на рока бе поставено със засаждането на пет фотинии.

Във Варна ще бъде направена Алея на рока. Тя ще се намира край морето в Аспаруховия парк и ще увековечи станалия традиция благотворителен фестивал „Varna Rock Adventure“. От 2020 г. той предлага бурни летни емоции за феновете на рока, а организаторите ежегодно подкрепят с дарения на апаратура и консумативи клиниката по детска хематология и онкология в университетската болница „Св. Марина“.

Първата стъпка по изграждането на алеята бе направена от представители на районната администрация и на мотоклуб „Братя на вятъра“ със засаждането на пет фотинии в парка до „Фанагория“. „Намерението ни е след всеки следващ концерт да засаждаме по едно дърво, придружено от елементи с имената на участващите изпълнители. Неслучайно именно там беше поставена и новата чешма в парка“, съобщи кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов. Той изказа благодарност на всички доброволци, фирми и организации, които участват в подобряването на облика на квартала.

С тяхна помощ и дарения преди дни бе разкрасено и кръговото кръстовище в центъра на „Аспарухово“. Пред търговския комплекс, в който се помещава и районното кметство, бяха засадени 200 розови храста, три магнолии, две фотинии и пампаска трева.

Още от (Изкуства)

Най-четени

Мнения