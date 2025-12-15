Варна ще има Алея на рока в Аспаруховия парк

Във Варна ще бъде направена Алея на рока. Тя ще се намира край морето в Аспаруховия парк и ще увековечи станалия традиция благотворителен фестивал „Varna Rock Adventure“. От 2020 г. той предлага бурни летни емоции за феновете на рока, а организаторите ежегодно подкрепят с дарения на апаратура и консумативи клиниката по детска хематология и онкология в университетската болница „Св. Марина“.

Първата стъпка по изграждането на алеята бе направена от представители на районната администрация и на мотоклуб „Братя на вятъра“ със засаждането на пет фотинии в парка до „Фанагория“. „Намерението ни е след всеки следващ концерт да засаждаме по едно дърво, придружено от елементи с имената на участващите изпълнители. Неслучайно именно там беше поставена и новата чешма в парка“, съобщи кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов. Той изказа благодарност на всички доброволци, фирми и организации, които участват в подобряването на облика на квартала.

С тяхна помощ и дарения преди дни бе разкрасено и кръговото кръстовище в центъра на „Аспарухово“. Пред търговския комплекс, в който се помещава и районното кметство, бяха засадени 200 розови храста, три магнолии, две фотинии и пампаска трева.