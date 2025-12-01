Две картини на Георги Баев дарени за нов роял в Бургас

Благотворителна изложба събира средства

Две произведения на големия български художник Георги Баев – „Джурлата“ от цикъла му „Бариери“, вече са част от благотворителната инициатива „Нов роял за талантите на Бургас“.

Картините са дарени специално в подкрепа на каузата, която има за цел да осигури нов концертен роял за младите музиканти от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“.

По време на среща с възпитаници на елитното учебно заведение дарението беше представено от общинския съветник, адвокат Иво Баев, син на големия художник. Той разказа за философията и духа на своя баща – творец, за когото свободата, смелостта и преодоляването на вътрешни и външни бариери са били движеща сила. Именно това послание той предаде и на младите таланти с думите: „Чупете всички бариери.“

Двете дарени картини ще бъдат включени в благотворителната изложба „Нов роял за талантите на Бургас“, която бе открита вчера, на 1 декември, в Дружеството на художниците на ул. „Александровска“ 22, обясни директорът на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ Димитър Маджаров.

Средствата от изложбата ще бъдат насочени към закупуването на нов роял – необходим инструмент за развитието на младите музиканти и за утвърждаването на Бургас като град на изкуството.

По-рано в изложбата обявиха, че се включват и известните художници Георги Андонов, Станислав Лазаров, Добрин Вътев и Атанас Стоянов – имена, чието творчество отдавна е надскочило пределите на морския град и на България.

Според преподавателите, липсата на такъв роял не позволява на учениците да разгърнат пълния си потенциал.