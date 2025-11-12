Благотворителна изложба събира средства за нов роял за Музикалното училище в Бургас

Известните бургаски художници Георги Андонов, Станислав Лазаров, Добрин Вътев и Атанас Стоянов – имена, чието творчество отдавна е надскочило пределите на морския град и на България – организират благотворителна изложба с цел да бъде закупен концертен роял за Музикалното училище.

Към изложбата, която ще бъде открита на 1 декември, се присъединяват и ученици от НУМСИ, чиито картини ще бъдат представени редом до тези на майсторите.

Според преподавателите, липсата на такъв роял не позволява на учениците да разгърнат пълния си потенциал.

„Роялът е повече от инструмент – той е трамплин към световната сцена“, категоричен е директорът на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ Димитър Маджаров.

Потребността от качествен роял не е само за нуждите на младите пианисти – той ще бъде от полза и за инструменталисти, певци и преподаватели, които изискват безупречен акомпанимент.