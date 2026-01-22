Люта кукерска битка за първото място във фестивала "Сурва"

Автор: Димана Дойчинова
Две групи в ожесточена надпревара за приза "Любимци на публиката"

Любимците на публиката в Международния фестивал "Сурва" през 2025 г. отново се борят за първото място в атрактивния маскарад, който всяка година събира на едно място българи и много чужденци в миньорския град Перник.

Кукерската група "Джамал" - с. Долни Богров спори в ожесточена надпревара с групата "Йорданови-Арт София" в гласуването до момента. За двете кукерски групи не е толкова от значение оценката на журито и най-престижната награда "Златна маска", колкото любовта и признанието на зрителите.

"Джамал" - митичното създание, което всяка зима идва, за да прогони злото. Снимка: Надежда Райчева 

Тази събота, 24 януари, в софийското село Долни Богров ще се състои традиционният ритуал, наречен "Джамал". След дълги години пауза традицията е съживена от група ентусиасти - основно младежи и деца, които самодейно мислят постановката и изготвят костюмите си. 

Жителите на китното селце с нетърпение очакват пристигането на Джамала - митично създание, което идва да изгони злото. Чудовището ще пристъпи точно в 15:30 ч. на 24 януари в центъра на Долни Богров. 

Уловен миг от участието на "Джамал" - Долни Богров по време на Международния фестивал "Сурва" в Перник. Снимка: VPPhoto, Владислава Веселинова, Павлин Веселинов.

"Нашето село не е голямо, но не е и малко – 1200 души, обединени от една кауза. Хора, които вярват и горят в това, което правим: да пазим традицията жива и да я предадем на следващите поколения. Да дадем пример на децата си, за да разказват с гордост за победите ни и да се стремят да постигнат още повече от нас", казва Божидар Димитров, който е единият от ръководителите на групата. 

Възрастни, младежи и съвсем малки деца от "Джамал" - Долни Богров всяка година се събират рамо до рамо. Снимки: VPPhoto, Владислава Веселинова, Павлин Веселинов

Легендата

Легендата разказва, че някога много отдавна настанала голяма суша. Хората обеднели и се отчаяли. Тогава забелязали странно същество да приближава - те го последвали и стигнали до селския мегдан.

Там митичното създание започнало да подскача и танцува, приканило и местните да сторят същото. Те заподскачали редом с него. Музиката прогонила мъката от душите им, в които се настанила радост.

Същата тази година се оказала много плодородна. Затова в чест на животното, което нарекли Джамала, те всеки януари правят страшен кукер, който да прилича на него и да изплаши злите сили от домовете им.

"Пазим традицията жива, нашата група е сплотена и се разраства с всяка изминала година, защото все повече деца и млади мъже искат да станат част от този магически ритуал", казва кукер от група "Джамал - Долни Богров". 

Страховитите кукери пропъждат злото - от къщите, от мислите и сърцата на хората.

@gjamal_dolnibogrov 🇧🇬 Ние сме Кукерска група “Джамал”, с. Долни Богров. Пазим, предаваме и съживяваме българския дух – със сърце, маска и огън. 🇧🇬🔥 🇧🇬 Много бихме се радвали да ни подкрепите с SMS на номер 1915 с текст: surva32 #сурва26 #перник #кукери #българия ♬ original sound - Кукерска група “Джамал”

